France, Deschamps : "Coman et Dembélé ne sont pas incompatibles"

Le sélectionneur des Bleus veut enchaîner une 8ème victoire consécutive à l'extérieur et est prêt à aligner d'entrée le Barcelonais et le Munichois.

Tenu en échec à domicile par l'Ukraine et vainqueur du Kazakhstan dimanche, l'équipe de France espère terminer en beauté son stage du mois de mars avec un nouveau succès face à la Bosnie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Bleus affrontent un concurrent direct à la qualification et se doivent de l'emporter pour envoyer un message dans ce groupe, notamment après le match nul contre l'Ukraine.

En conférence de presse, Didier Deschamps n'a pas exclu la possibilité d'aligner une composition d'équipe offensive avec Coman et Dembélé : "Kinglsey Coman et Ousmane Dembélé, ils sont un peu dans le même profil mais pas tout à fait quand même. Ce sont des dribbleurs. Ousmane va peut-être plus vite. Il se balade aussi un peu partout. Kingsley peut plus jouer sur les deux côtés. Chacun a un côté préférentiel, et pas le même. Mais ils ne sont pas incompatibles".

Le sélectionneur des Bleus espère enchaîner un huitième succès consécutif à l'extérieur : "Cette statistique est positive et peut aussi être interprétée comme toute statistique. Mais c'est ce qu'il y a de mieux d'enchaîner les succès. Ils prouvent que cette équipe est compétitive. Il faut aussi accepter les matches nuls comme contre l'Ukraine. Je regarde aussi les résultats des autres. Les équipes dites plus ''faibles'' font également des bonnes choses. Cette statistique prouve que l'équipe de France obtient des bons résultats. Ce serait bien de continuer".

"On ne peut pas encore se projeter"

"On avait vu les vingt derniers matches de l'Ukraine et elle n'a pas du tout joué comme ça contre nous ! Andreï Chevtchenko était presque gêné à la fin du match quand on a discuté. Il s'est presque excusé. La Bosnie a encore des joueurs expérimentés et du top niveau mondial avec Dzeko ou Pjanic. Ils ont l'habitude des grandes compétitions. Mais c'est vrai qu'il y a eu des changements. On a plus décortiqué leur match face à la Finlande (2-2). Nous avons analysé les coups de pied arrêtés. Ils ne font pas toujours la même chose. Mais l'important, c'est surtout nous et ce qu'on voudra faire", a ajouté le champion du monde 1998.

Cette rencontre face à la Bosnie sera la dernière avant la liste des 23 pour l'Euro 2020, Didier Deschamps ne veut pas pour autant mettre la pression à ses joueurs : "Ceux qui sont là sont susceptibles de pouvoir faire des choses. Comme c'était aussi le cas sur les deux derniers matches. On analysera avec mon staff. Mais il restera deux mois de compétition derrière. On ne peut pas encore se projeter. On n'a pas encore toutes les certitudes".

Enfin, il a fait le point sur l'état de santé de ses troupes : "Anthony a un petit souci au niveau du genou. Il n'est pas au mieux et ne participera pas à la séance de ce (mardi) soir. Ce n'est pas une blessure grave mais il a passé des examens. La douleur et les voyages répétés n'aident pas. Paul Pogba a débuté le dernier match. Il est donc prêt. À travers son gabarit, il est à la recherche de temps de jeu même s'il a déjà joué avec son club. Il se sent bien. Au fil des matches, il va s'améliorer sur le plan athlétique".