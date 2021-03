Pogba, Deschamps… Les réactions après Kazakhstan - France (0-2)

Les Bleus ont rempli leur tâche ce dimanche sur le terrain du Kazakhstan. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Quatre jours après son nul contre l’Ukraine, la France s’est remise dans le sens de la marche en éliminatoires de la Coupe du Monde en battant le Kazakhstan (2-0). Ce ne fut pas glorieux, mais l’essentiel a été fait, avec une première victorieuse assurée. Tout en admettant que l’après-midi dominical aurait pu être plus confortable, les Bleus et leur coach ont exprimé leur satisfaction après la partie. Ils peuvent désormais se projeter tranquillement vers le duel contre la Bosnie-Herzégovine.

Paul Pogba (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

« Le résultat est positif. Il fallait faire le job et on l’a fait. Contre une équipe qui n’a rien lâché. Franchement, tout le monde aurait pu penser qu’ils allaient nous laisser marquer 5 buts, mais ils ont bien joué. On a réussi à marquer deux buts, et leur gardien a fait un grand match ensuite. On est contents. Le synthétique ? C’est spécial. Mais je me sens bien, je reviens de blessure. J’ai encore joué 60 minutes. On est contents. Dembélé ? C’est très bien pour lui. On sait ce qu’il peut apporter à l’équipe. Il peut encore progresser, il le sait. Je l’ai pris sous mon aile, je le booste. Il donne toujours le maximum ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« C’est bien, même si on aurait pu alourdir le score. On a eu suffisamment d’occasions. On a mis en valeur leur gardien. Ce type de matches, il faut faire le job et ça n’a pas été simple. Avec tout ce qui l’a précédé : la température, le décalage horaire, le synthétique, le déplacement. On va bien récupérer, car il y a encore un troisième match. Mais on va savourer, car on a bien fait les choses. Le petit regret, c’est le manque d’efficacité en deuxième période. Dembélé ? Il a marqué un but, c’est le plus important. Ceux qui jouent ont la possibilité de mettre les choses à leur crédit. Ce n’est pas le cas pour ceux qui restent le club. De par ce qu’il faisait dans son club, il a aujourd’hui la capacité de répéter les efforts. Quand il est comme ça, il est intéressant (...) Mercredi je ferai d’autres changements par rapport à l’équipe aujourd’hui. Je l’avais prévu comme ça. Je ne peux pas toujours faire jouer les mêmes ».

Léo Dubois (défenseur de l'équipe de France) : « Nous, on est venus ici pour gagner. On savait que l'on allait tomber face à une équipe qui allait essayer de ressortir le ballon, on l'avait vu à la vidéo. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Nous, on a fait le job. On a gagné sans prendre de but. Je pense que l'on a manqué un peu d'efficacité, on aurait pu l'être un peu plus devant les buts, ça nous aurait permis d'élargir le score. Mais il n'y a pas de match facile. Le fait d'avoir gagné sans prendre de but, c'est très bien. »

Talgat Baissoufinov (sélectionneur du Kazakhstan) :

« Nous connaissions nos faiblesses, on en a parlé dans le vestiaire. Notre jeu demande de la stabilité et de la consistance, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. C'est notre première défaite, mais je vous demande de ne pas être trop sévères avec nos joueurs. On ne peut rien leur reprocher, ils ont fait ce qu'on leur avait demandé, ils ont été à la hauteur. Si petit à petit, on arrive à améliorer notre discipline de jeu, ça va permettre de maintenir ce genre de rythme et d'obtenir de meilleurs résultats. La performance de Mokine ? Je ne pense pas qu'il faut le mettre en valeur. Ça a été un effort collectif. »