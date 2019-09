France-Andorre, Hugo Lloris veut "se rendre le match facile"

Le gardien et capitaine des Bleus répondait aux questions des journalistes ce lundi à Clairefontaine avant d'affronter Andorre mardi (20h45).

- : un grand souvenir au Stade de France

Hugo Lloris : Ce France-Ukraine a certainement marqué la mémoire des supporters français et des gens qui étaient là ce jour-là. Quand on pense au retour, on pense au doublé de Mamadou Sakho. Et c'est certainement ce match qui nous a donné un élan. (...) Ce match nous a servi de référence.

Le possible turn-over

C'est toujours important de donner du temps de jeu aux joueurs quand on le peut. Mais notre ambition commune c'est de gagner demain (mardi).

Un mot sur Andorre

On s'attend à jouer face à une équipe regroupée. À nous de faire ce qu'on a bien fait contre l'Albanie en respectant notre positionnement, en mettant du rythme. (...) C'est à nous de trouver les solutions pour se rendre le match facile.

On a échangé et ce qu'on s'est dit restera entre nous. Il faut prendre ça positivement. Il va rejoindre le club le plus prestigieux au monde. (...) Après avoir partager le quotidien avec un grand Monsieur Gigi Buffon, il va partager le quotidien de Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde. Dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer.

C'est une personnalité sur laquelle on peut compter dans tout type de matches. Il est prêt à aller à la guerre. (...) C'est un joueur généreux et ça reflète la personne qu'il est.

