Mercato - Lucas Hernandez encore étonné par le prix payé par le Bayern pour le recruter

Dans un entretien accordé à Canal +, le défenseur de l'Équipe de France est revenu sur son prix et la colossale dépense effectuée par le Bayern.

Opéré à un genou et absent de la seconde partie de saison 2018-2019, Lucas Hernandez repart de zéro. Transféré au où il a joué ses premières rencontres de , le défenseur polyvalent a également retrouvé son couloir gauche en Équipe de contre l'Albanie samedi (victoire 4-1).

Pour le champion du monde 2018, le départ de l' a représenté une étape conséquente cet été, comme il l'a indiqué au Canal Football Club lors d'une interview. "C’est vrai que c’est un gros transfert, ça faisait longtemps que j’étais à Madrid. Je cherchais quelque chose d’autre, une nouvelle culture, une nouvelle mentalité. Une fois arrivé là-bas, c’est vrai que l’organisation est incroyable, le club est immense."

"Tout a été très vite pour moi"

Lucas Hernandez estime par ailleurs que le prix payé par les dirigeants bavarois pour le faire venir était assez colossal. "Cette confiance qu’a montrée le club pour moi, je veux lui rendre sur le terrain. (...) Tout a été très vite pour moi. Il y a un an et demi, personne ne me connaissait en France, il y a un an et demi je n’aurai jamais cru qu’un club puisse payer 80 millions d'euros pour moi."

Le joueur de 23 ans, sorti blessé en fin de rencontre face à l'Albanie, a assuré qu'il pourrait tenir sa place ce mardi pour la réception d'Andorre, toujours dans le cadre des éliminatoires de l' , au Stade de France.