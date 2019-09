France-Albanie - Hugo Lloris : "Il faut assumer notre contre-performance en Turquie"

Le gardien et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris était présent en conférence à la veille d'affronter l'Albanie samedi au Stade de France.

Le réservoir des Bleus

Hugo Lloris : Je ne pense pas qu'on ait besoin de montrer qu'il y a un réservoir. (...) Quand on porte le maillot de l'équipe de , on a un besoin de résultat, encore plus dans ces qualifications où on n'a plus le droit à l'erreur.

Effacer la défaite en

La meilleure façon d'effacer la défaite en Turquie, c'est de gagner tous les matches jusqu'au bout. Il y a des adversaires de qualité. Il ne faut pas sous-estimer l'Albanie. Cela a toujours été des matches difficiles.

Objectif 6 points

Il faut assumer cette contre-performance en Turquie. L'objectif est clair, c'est de finir premier de ce groupe, et donc de gagner ces deux matches pour aborder les matches décisifs du mois d'octobre avec le plein de confiance.

Ce qu'il faudra faire contre l'Albanie

La clé, ce sera l'utilisation du ballon. L'Albanie va nous laisser très peu d'espaces. Ils vont être disciplinés, ils vont jouer très bas. C'est une équipe agressive dans le bon sens du terme, qui aime les duels, qui est prête à faire d'énormes efforts. (...) Cela dépend de nous. Il faudra respecter les fondamentaux en entrant dans le match avec l'envie de remporter les duels et faire les efforts, ce qui n'a pas été le cas en Turquie.

Le retour de Tolisso

Corentin a quand même un vécu en équipe de France. Il était présent lors du sacre mondial en . Je trouve qu'il est bien revenu, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. C'est un joueur qui a beaucoup montré. Il a fait des choses intéressantes avec l'équipe de France et je pense qu'il a envie de poursuivre cette progression même s'il a été freiné la saison dernière. (...) C'est un joueur d'excellent talent.

Benjamin Quarez, au Stade de France.