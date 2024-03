"Fils de pute", le jour où Mbappé a insulté Messi

Alors qu’ils se produisaient encore sous les mêmes couleurs, Kylian Mbappé a osé des propos injurieux envers Lionel Messi.

Durant les deux années qu’ils ont passées ensemble à Paris, Kylian Mbappé et Lionel Messi n’étaient pas les meilleurs amis du monde. Ce n’est d’ailleurs un secret pour personne. Néanmoins, on pensait qu’il existait quand même un respect réciproque entre les deux génies. Les propos tenus par le Bondynois à l’encontre de l’Argentin dans un cadre privé tendent à prouver le contraire.

Mbappé en voulait à Messi après le Mondial

Mbappé se serait confié à l’ancien parisien Javier Pastore au sujet de la Pulga. Il a alors utilisé le terme de « fils de pute ». C’était sur le ton de la blague, mais la vulgarité de ces propos est tout de même surprenante.

El Flaco a raconté cette anecdote dans un entretien à La Nacion : "Je l'ai vu quelques mois après la finale au Qatar, lorsque le PSG est allé s'entraîner et jouer un match. J'étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l'ai félicité pour la Coupe du monde et il m'a répondu : 'Noooon, c'est ce fils de pute de Messi qui nous a battus en Coupe du monde...' Il l'a dit en blaguant, comme pour dire que Leo l'avait gagnée tout seul."

Messi a-t-il laissé passer cette remarque et ces attaques contre sa génitrice ? On ne le saura probablement jamais. Toujours est-il que sa relation avec la star française est restée assez fraiche jusqu’à ce qu’il ait quitté Paris pour l’Inter Miami, à l’été 2023.

« Messi est parti à cause des Français »

Un départ que Pastore comprend parfaitement, car il estime que les Français n’ont pas bien traité son compatriote. « Cette situation inconfortable a été causée davantage par les Français que par le club. Vu de l’extérieur, le club a essayé de se protéger parce que le club est toujours là et continuera à être là. Et les gens continueront à aller au stade pour voir leur club. Un club ne prendra jamais le parti d’un joueur, jamais, parce qu’il a beaucoup plus derrière lui qu’un seul joueur, même s’il s’agit du meilleur joueur du monde. Mais les Français ont été très blessés par la Coupe du monde, par beaucoup de choses, et ils ne lui ont même pas pardonné une mauvaise passe. Ils ont été rancuniers. Et ils l’ont sifflé, tout comme ils ont sifflé Neymar de manière incroyable. Le Français est difficile et il est difficile de le convaincre ». Une opinion partagée par Mbappé lui-même. En juin dernier, il avait déclaré que Messi n'était pas suffisamment respecté en France.

Pastore a joué pendant de très longues années avec Messi en sélection. Il n’a en revanche pas eu la chance de côtoyer Mbappé. Pour autant, il est en admiration devant ce que réalise l’international tricolore, notamment par rapport à sa rigueur dans le travail. "J'ai beaucoup parlé à Kylian, c'est un gars très concentré: il a perdu une finale et le lendemain, il pensait déjà à la prochaine chose qu'il allait gagner. Il a une mentalité incroyable. Je le connais beaucoup, j'ai une très bonne relation avec lui et c'est un gagnant, il se bat à 100 %. Je suis surpris par son sérieux à cet âge. Je n'ai vu ce sérieux que chez Cristiano Ronaldo et Messi."