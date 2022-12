Messi et Mbappé sont-ils amis ? Ce qu'il faut attendre de la relation entre les deux stars au PSG après la Coupe du monde

Les deux stars ont terminé la Coupe du monde au Qatar avec des sentiments très différents et se retrouveront dans le vestiaire du Parc des Princes.

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été les grands protagonistes de la Coupe du monde 2022. Et protagonistes de l'un des plus grands matchs de l'histoire des Coupes du monde, la finale entre l'Argentine et la France qui s'est terminée par un match nul 3-3 avant que les Argentins ne prennent le dessus aux tirs au but sur les Tricolores.

La relation Messi-Mbappé impactée par les célébrations de Martinez ?

Malgré le premier triplé de l'histoire en finale de Coupe du monde depuis 1966, Kylian Mbappé n'avait aucune raison de sourire après la défaite de l'équipe de France. De l'autre côté, Lionel Messi, auteur de deux buts en finale, a atteint l'apothéose attendue. Après la période de célébration et de repos, les deux se retrouveront au PSG.

Il est impossible de ne pas imaginer comment se déroulera cette rencontre. Ou du moins les sensations les plus particulières et les plus intimes de celle-ci. Après tout, au-delà de la défaite elle-même, Kylian Mbappé a vu de nombreuses provocations de la part des athlètes argentins, notamment du gardien de but Emiliano Martínez, qui tenait une poupée avec son visage à côté de Messi - qui n'a pas caché son rire lorsqu'il est tombé sur une autre poupée, issue du dessin animé des Tortues Ninja, qui faisait référence à l'attaquant français.

Et tout cela dans le contexte du vestiaire du Paris Saint-Germain, qui, selon plusieurs rapports, est divisé entre les athlètes sud-américains et les joueurs français. La tendance est à une rencontre cordiale et respectueuse, bien sûr. Il est bien connu que Mbappé a eu des problèmes avec Neymar, mais sa relation avec Messi, si elle n'est pas une relation d'amitié, est marquée par le respect mutuel.

Un vestiaire encore plus divisé ?

La légère taquinerie observée lors de la finale de la Coupe du monde, avec une célébration de but plutôt dirigée vers l'un et l'autre au milieu de changements frénétiques du tableau d'affichage au stade de Lusail, ne peut être considérée que comme quelque chose qui reste dans le cadre du terrain. Ce n'est pas non plus la première fois que des joueurs de club s'affrontent en finale d'une Coupe du monde.

La grande différence avec le match décisif du Qatar était la taille des joueurs en question. La situation au PSG tend donc à se poursuivre comme celle que nous connaissons déjà : trois attaquants de la plus grande classe du football mondial (outre Mbappé et Messi, Neymar) dans une énorme lutte d'égos pour montrer qui est le patron de l'équipe. Le résultat final de la Coupe du monde, couplé aux provocations à l'égard de Mbappé, ajoutera-t-il un peu plus de piment à cette histoire ? Personne ne le sait encore.