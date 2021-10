Ferran Torres réagit aux rumeurs qui l'envoient à Barcelone

L'international espagnol Ferran Torres s'est exprimé sur les bruits qui l'annoncent comme possible transfuge de Barcelone.

Ferran Torres ne fait pas attention aux rumeurs qui l'annoncent en partance de Manchester City pour retourner à Barcelone en prêt en janvier, l'international espagnol soulignant qu' "il y a toujours des rumeurs".

L'attaquant de 21 ans serait sur les tablettes des deux géants espagnols et son doublé contre l'Italie n'a fait remonter sa cote auprès des deux mastodontes de la Liga. Les deux rivaux n'ont pas été en mesure de le faire signer en 2020 mais ils pourraient donc revenir à la charge en janvier.

Interrogé sur ces bruits lors d'une interview à Radioestadio noche, Torres a affirmé qu'il n'y prêtait pas du tout attention: "Il y a toujours milles rumeurs chaque jour". Par ailleurs, il a assuré qu'il se sentait très bien dans le championnat anglais et en Angleterre en général : "Maintenant, j'apprécie de pouvoir sortir davantage pour voir Manchester, c'est une ville dans laquelle il y a des choses à faire. Le seul inconvénient que je mettrais, c'est la météo".

City a investi environ 25M€ sur Torres pour l'arracher à Valence et l'intégrer à un effectif rempli de talents. Il a depuis marqué 16 buts en 43 apparitions, dont un triplé en Premier League, et a également inscrits 12 buts en 21 sorties pour l'Espagne.

Torres pense que sa progression est bien surveillé par les coaches avec lesquels il travaille, tels que Pep Guardiola et Luis Enrique. Il a confié à propos de ces deux grands coaches : "La vérité est qu'ils ne sont pas très différents. Je suis une éponge et j'apprends beaucoup d'eux, je me sens très chanceux. Je pense que j'ai beaucoup de marge de progression et j'ai la chance d'être avec deux des meilleurs entraîneurs du monde qui m'enseignent beaucoup de choses et j'apprends d'eux."

Quand il retrouvera l'Angleterre, Torres sera de nouveau confronté à la concurrence des Jack Grealish, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Phil Foden mais pour l'instant, il se concentre sur ses devoirs envers la Roja et un affrontement final de l'UEFA Nations League avec la France dimanche.