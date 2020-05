L2 - Le président Loïc Féry (Lorient) savoure le titre avec humilité

Le président des Merlus, champions de Ligue 2 et promus en Ligue 1, estime que la situation actuelle incite à faire preuve d'une joie mesurée.

Depuis l'annonce officielle de la fin des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2019-20, nombreuses sont les polémiques et les réactions déplacées de certains présidents. Dans ce contexte particulier, le titre de Champion de de du passerait presque inaperçu, de même que son retour dans l'élite du football français. Pourtant, leaders du championnat avant la trêve, les Merlus vont bel et bien retrouver la , trois ans après.

"Toutefois difficile d’être pleinement joyeux..."

Forcément, le président Loïc Féry se voulait satisfait par cette bonne nouvelle, mais savait l'accueillir avec mesure. "C'est une énorme sensation de bonheur, dans un contexte de crise grave qui touche le pays : c’est donc toutefois difficile d’être pleinement joyeux...", a d'abord expliqué le dirigeant.

"Forcément, car le football est secondaire dans ce contexte. Nous avons le sentiment du travail accompli et de la récompense, mais sans excès d’enthousiasme. Nous aurions préféré terminer le championnat dans un pays en pleine santé, avec des émotions, notre public et un Moustoir enflammé", a ensuite ajouté le président des Merlus pour Ouest-France. Une réaction pleine d'humilité, voilà qui pourrait donner des idées à certains de ses homologues tricolores.