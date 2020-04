Ligue 2 : le classement officiel de la saison 2019-2020

Le CA de la LFP a arrêté ce jeudi le classement final de la Ligue 2 pour la saison 2019-2020. Le FC Lorient est champion et promu avec le RC Lens.

Le Conseil d’Administration de la LFP s'est prononcé ce jeudi sur le classement final de la . L'instance dirigeante du football professionnel a décidé d'arrêter le championnat à la 28e journée et de prendre en compte les points de chacun à ce stade de la compétition.

OFFICIEL - La LFP acte la fin de la saison

Il a été acté qu'il y aurait deux clubs promus dans l'élite (Lorient, Lens). L’Assemblée Générale du 20 mai se prononcera sur le format de la L2 et sur le nombre de montées et descentes entre et National.

Le classement final est le suivant :

1er - LORIENT (Promu en , 54 points)

2e - RC LENS (Promu en , 53)

3e - (52)

4e - (51)

5e - (50)

6e - (44)

7e - (42)

8e - (39)

9e - Grenoble (35)

10e - Chambly (35)

11e - (34)

12e - Nancy (34)

13e - SM (34)

14e - Sochaux (34)

15e - (34)

16e - Rodez (32)

17e - (28)

18e - (26)

19e - Le Mans (26)

20e - Orléans (19e)