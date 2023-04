FC Barcelone : Pourquoi Ousmane Dembélé est indispensable à Robert Lewandowski ?

Si le Barça et Robert Lewandowski sont moins prolifiques ces derniers temps, c'est à cause d'Ousmane Dembélé. Explications.

Le FC Barcelone traverse actuellement une mauvaise passe en Liga. Le club catalan a été éliminé en Copa del Rey par le Real Madrid (0-4) et ses deux dernières sorties en Liga se sont achevées par des 0-0 (contre Gérone et Getafe).

Ces résultats montre que le club entraîné par Xavi peine à se créer des occasions et à les concrétiser. Cela s'explique d'abord par les absences, au cœur de l'entrejeu catalan, de Pedri et de Frenkie de Jong. Sans ces deux formidables créateurs, le Barça peine à distribuer des caviars à Robert Lewandowski. Mais cela n'est pas la seule raison.

Dembélé, le véritable créateur du Barça

Car si Robert Lewandowski est moins prolifique ces dernières semaines, c'est surtout en raison de la blessure d'Ousmane Dembélé.

Sans « Dembouz », Lewandowski marque moins comme le prouvent les statistiques. Les deux joueurs combinent à merveille sur le terrain puisque le Français a délivré trois passes décisives pour le Polonais et est son meilleur pourvoyeur. En le duo fonctionne dans les deux sens puisque « Bobek » a délivré deux passes décisives pour Dembélé.

Dembélé fait ressortir le meilleur de Lewandowski

Une autre statistique est encore plus édifiante : quand Dembélé est aligné en même temps que Lewandowski, ce dernier a marqué 22 buts en 23 matches soit une moyenne de 0,96 but par match. En revanche, quand Dembélé ne joue pas, Lewandowski n'a marqué que 5 buts en 13 matches, soit une moyenne de 0,38 but par match…

L'apport de Dembélé à Lewandowski se traduit aussi en termes d'Expected Goals : le Polonais affiche un total de 16,08 xG en 23 matches quand le duo est associé et seulement 6,78 xG en 13 matches quand l'attaquant est orphelin de son coéquipier.

Si les statistiques ne sont pas l'Alpha et l'Omega du football, elles apportent un éclaircissement à la situation compliquée du Barça. Ousmane Dembélé est un joueur qui provoque balle au pied et créé systématiquement le danger. Il attire aussi à lui de nombreux défenseurs, ce qui permet de libérer des espaces pour Robert Lewandowski. Ce n'est pas un hasard si Xavi souligne conférence de presse après conférence de presse l'importance de Dembélé dans son équipe. En ce moment, le champion du monde 2018 manque au Barça et plus que jamais à Lewandowski.

Traduction et adaptation par Xavier Béal