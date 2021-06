FC Barcelone, Ousmane Dembélé botte en touche pour son avenir

En fin de contrat en juin 2022, l'ailier du FC Barcelone ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Du haut de ses 24 ans, Ousmane Dembélé a déjà une énorme expérience au plus haut niveau. L'international français vient de boucler sa quatrième saison au Barça, après être passé par le Borussia Dortmund et le Stade Rennais. Ousmane Dembélé va arriver à un nouveau tournant de sa carrière puisqu'il est en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin 2022 et devra choisir entre la continuité en Catalogne ou l'envie d'un nouveau défi.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Ousmane Dembélé s'est exprimé sur son futur, n'écartant aucun scénario : "Est-ce que je serai encore au Barça la saison prochaine ? Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va se passer. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue".

"Un effectif en fin de cycle ? Pour moi, c'est le début de quelque chose. Des jeunes sont arrivés, de l'extérieur, ou formés au club comme Araujo, Mingueza. Dest a 20 ans, il vient d'arriver au club. Ansu Fati a été blessé aussi. Il faut apprendre de nos erreurs (...) Je trouve Antoine Griezmann très épanoui, je parle tous les jours avec lui, même quand il n'y a pas d'entraînement ou de match. Il est heureux, tranquille, avec de la joie de vivre tel que vous le connaissez. C'est un joueur important dans le groupe", a ajouté Ousmane Dembélé.

L'international français a analysé la saison du Barça et estime qu'ils sont les seuls responsables de l'échec dans la course au titre : "On a mal démarré la saison, on a eu des mauvais résultats comme à Alaves où on a concédé le match nul, on a perdu beaucoup de points. Le coach venait d'arriver, avec des nouveaux joueurs, il fallait que la mayonnaise prenne. Au fur et à mesure de la saison, on est revenus. On s'est retrouvés en avril à deux points de l'Atlético Madrid".

Dembélé, le dribbleur

"Cela coïncidait avec la mauvaise période des Colchoneros, le Real perdait des points également. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, le match contre Grenade l'illustre. On menait 1-0 à la pause au Camp Nou et on a perdu. C'était un match en retard et on pouvait passer leader. Cela allait nous donner de la force, de la confiance. Cela nous a fait mal, sans parler des confrontations directes contre l'Atlético Madrid et le Real Madrid où on n'a pris qu'un point", a ajouté l'ailier formé au Stade Rennais.

Ousmane Dembélé a évoqué son jeu et les joueurs qui lui ressemblent actuellement : "Est-ce que je rêve du Ballon d'Or ? Tous les joueurs en rêvent depuis tout petit mais je ne suis pas obnubilé par ça. Si tu ne gagnes pas de titres collectifs, tu ne peux pas y prétendre de toute façon. Je veux d'abord gagner des compétitions, le reste vient après. Les joueurs qui me ressemblent ? Il y a des joueurs comme Ben Arfa, Mahrez, Sané. Le dernier qui me vient en tête s'appelle Amine Adli, il joue à Toulouse. Des dribbleurs, gauchers, qui font des trucs incroyables comme Hatem ou Riyad".

"Mon jeu peut agacer ? Complètement. Je provoque toujours l'adversaire, même si on me dit parfois de jouer simple dans certaines parties du terrain. C'est normal de me voir perdre des ballons, mais je fais aussi des différences qui amènes des actions, des buts. C'est mon jeu. Depuis le début de ma carrière, je joue comme ça et je ne changerai pas. J'aimerais qu'on se dise : c'était un dribbleur, beau à voir jouer. Qu'à 13 heures, 16 heures ou à 21 heures, vous avez allumé votre télévision, pris de votre temps pour me voir dribbler et marquer des buts", a conclu l'attaquant du FC Barcelone.