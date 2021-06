L'ailier de l'équipe de France a jugé sa saison avec le FC Barcelone et a affiché ses ambitions avec les Bleus.

Ousmane Dembélé est le grand gagnant du report de l'Euro 2020. Blessé l'an dernier, l'ailier du FC Barcelone n'aurait pas pu disputer le championnat d'Europe mais cette saison, l'ancien du Stade Rennais a été épargné par les blessures et est bel et bien dans la liste de Didier Deschamps. Mieux encore, il peut prétendre à une place dans le onze de départ des Bleus. Dans une interview accordée à L'Equipe, Ousmane Dembélé a avoué qu'il a été chanceux sur ce coup-là.

"J'aurais dû rater l'Euro... Cela devait avoir lieu l'année dernière, j'ai été blessé quasiment toute la saison. Le Covid a impacté tout le monde, causé beaucoup de dégâts, j'ai une pensée pour tout ceux qui ont perdu un proche. Pour moi, ça a été bénéfique. Dès lors que l'Euro a été reporté, j'ai tout fait pour participer à l'aventure. Depuis mon arrivée en sélection, j'ai la confiance du coach. Il m'a repris en mars, je suis dans la liste pour l'Euro, je suis content", a expliqué l'attaquant du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé est ambitieux pour l'Euro sur le plan personnel et collectif : "Je me dis que je vais avoir ma chance de jouer, d'entrer en jeu, apporter à l'équipe. Le sélectionneur nous répète toujours de nous tenir prêts. À la fin, le terrain parle toujours. Karim Benzema est un joueur de classe mondiale. Il a déjà joué la Coupe du monde avec la France, marqué des buts. Depuis onze ans, il est toujours titulaire au Real Madrid. C'est une super nouvelle pour les Bleus, c'est un plus pour l'équipe. J'espère qu'on va faire un bon Euro, aller au bout. On a une très bonne équipe, notre groupe est relevé. Tout le monde attend l'équipe championne du monde en titre. On croit en nos chances".

Dembélé proche de Lionel Messi

L'attaquant du FC Barcelone a jugé sa saison avec le Barça et rêve de faire encore plus : "Je suis content d'avoir été épargné par les blessures. Je n'ai été freiné qu'une seule fois à l'ischio-jambiers. Je n'ai été freiné qu'une seule fois à l'ischio en décembre. C'était ma priorité d'enchaîner après trois saisons de galère à ce niveau-là. Je voulais jouer, être titulaire à Barcelone. Mais je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. On verra la saison prochaine. Je voudrais être plus décisif. Marquer plus de buts, faire davantage de passes décisives, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Je peux donner encore davantage".

"La Coupe du monde, c'est le plus beau trophée qui puisse exister dans le football, mais je suis un compétiteur. J'ai faim, de gagner encore la Liga, remporter la Ligue des champions, l'Euro avec les Bleus. Chaque année, ça recommence à zéro et on oublie tout. Cela ne m'a pas changé, je reste focus. Gagner la Ligue des champions, ce serait merveilleux, c'est une compétition incroyable", a ajouté le joueur formé au Stade Rennais.

Ousmane Dembélé s'est ouvert sur sa relation avec Lionel Messi : "On s'entend très bien avec Lionel Messi, je suis à côté de lui dans le vestiaire. C'est un bon mec, un leader, il est ouvert, parle beaucoup. Je m'entends super bien avec lui depuis mon premier jour. Ce n'est pas une pression de jouer avec lui, il donne beaucoup de conseils sur le terrain. Il me dit toujours d'aller provoquer l'adversaire, de percuter, de dribbler, d'éliminer. Quand je suis sur le côté, il me demande de regarder en retrait, il est toujours placé pour que je lui mette le ballon".