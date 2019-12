FC Barcelone, Messi : "J'espère affronter un Real Madrid très fort"

L'international argentin a évoqué le Clasico arrivant prochainement, mais aussi la Liga et son envie de remporter la Ligue des champions.

Préservé lors de la victoire du face à l' en ce mardi, Lionel Messi en a profité pour se reposer avant les prochaines échéances importantes des Blaugranas. Et celle à laquelle tout le monde pense, y compris l'Argentin, c'est le Clasico face au la semaine prochaine. Les deux clubs sont au coude à coude en tête de la et cette rencontre fait office de premier virage dans la saison en .

Bien évidemment, le perdant ne dira pas adieu à ses chances de titre, mais le vainqueur enverra un sacré message à la concurrence. Présent à Barcelone pour présenter sa nouvelle chaussure signature Adidas, Lionel Messi a évoqué plusieurs sujets, dont le Clasico et espère jouer face à un Real Madrid avec du répondant, des propos relayés par Marca : "J’espère un Real Madrid très fort et régulier comme il l’est en ce moment. Les Barça-Madrid sont toujours des matches à part, des rencontres spéciales. Les deux clubs traversent une bonne période en ce moment".

"Apprendre de nos erreurs en C1"

L'Argentin estime que le niveau de la Liga a augmenté : "Tout devient de plus en plus uniforme. Cela fait plusieurs années et nous remarquons qu'il y a plus d'égalité, que n'importe quelle équipe bat n'importe quelle autre équipe, que c'est de plus en plus difficile à jouer à l'extérieur. Les équipes sont devenues plus fortes à domicile car elles savent que pour atteindre leurs objectifs, elles doivent bien jouer à domicile. Cela rend tout plus égal et plus compliqué".

Lionel Messi a évoqué les deux dernières éliminations, douloureuses, en Ligue des champions : "Pour être honnête, la douleur, elle est toujours là. Mais nous devons repartir de zéro. C'est une nouvelle année, une nouvelle compétition. Évidemment, nous devons apprendre des erreurs, mais penser au présent et à l'avenir. Nous devons oublier ce qui s'est passé l'année dernière et l'année précédente, ce serait une erreur de penser à cela".

Enfin, l'attaquant du FC Barcelone a parlé de sa victoire au Ballon d'Or : "Ils sont tous spéciaux, ils sont différents. Tout le monde a quelque chose de spécial. C'est spécial pour le moment où je me retrouve sur un plan personnel et footballistique. Chacun a ses petites choses, et celle-ci aussi. Mon secret ? Du travail, des efforts, pour m'améliorer de jour en jour. Je veux continuer à grandir et à apprendre. Travailler jour après jour et prendre soin de moi, profiter de ce que je fais. Il n'y a pas de plus grand secret que la constance et le travail".