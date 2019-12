FC Barcelone, Valverde : "Messi se repose, rien de plus"

L'entraîneur du Barça a justifié l'absence de l'Argentin en Ligue des champions et a encensé Lautaro Martinez.

D'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la , le ne se déplace pas sur la pelouse de l' en touriste, mais les Catalans n'ont pas sorti l'ensemble de leur armada offensive pour autant. Le calendrier du club catalan est chargé en ce mois de décembre avec le Clasico en point de mire et c'est donc le moment idéal pour mettre aux repos certains joueurs dont Lionel Messi qui n'est pas du voyage.

En conférence de presse, Ernesto Valverde a justifié l'absence de Lionel Messi. L'entraîneur espagnol a laissé l'Argentin a Barcelone notamment dans la perspective du Clasico : "Messi se repose. Rien de plus. Nous venons de jouer plusieurs matches importants et nous avons des matches importants qui arrivent et j'ai décidé que certains joueurs ne viennent pas à Milan. L'année dernière, nous avons joué un grand match ici. Sans Messi, au fait".

Valverde fan de Lautaro Martinez

Quand Leo n'est pas là, on sort quand même avec onze joueurs. Il est décisif mais ce n'est pas la première fois qu'il manque et notre intention est de maintenir notre style de jeu et notre compétitivité. Et il en sera ainsi. Ansu a eu un problème physique. Nous verrons s'il peut jouer. Nous savons ce que signifie Messi, mais nous avons joué avec lui et parfois ça s'est bien passé, parfois non. Ce que nous voulons, c'est avoir un niveau compétitif, c'est ce que l'Inter va exiger", a ajouté Ernesto Valverde.

L'entraîneur du Barça a encensé Lautaro Martinez, annoncé dans le viseur du club catalan : "C'est un grand joueur et il réalise une excellente saison. Il est rapide et fort. Il a marqué un excellent but lors du premier match au Camp Nou. Je sais qu'il est à l'aise avec Romelu Lukaku, ils ont trouvé le bon mécanisme pour aider l'Inter Milan. Quant au fait que Lautaro est similaire à Luis Suarez, ils sont un peu différents mais les deux sont des buteurs nés. Mais l'Inter a tellement de bons joueurs, Lautaro, Lukaku, [Milan] Skriniar…".

"Comment défendre sur Romelu Lukaku ? La vérité est qu'il peut y avoir une comparaison avec d'autres joueurs mais il est difficile de trouver un joueur d'une telle envergure. Lukaku vous trompe parfois parce qu'il semble qu'il est un joueur de duel seulement et parfois les gens oublient qu'il est un joueur avec beaucoup de ressources et de frappe, dans le jeu en combinaison ... Il faut prendre en considération sa taille", a conclu Ernesto Valverde.