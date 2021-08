FC Barcelone, Laporta met en garde Ilaix Moriba et botte en touche pour Griezmann

Le président de Barcelone est très énergique sur la situation du jeune espagnol, qui ne veut pas prolonger et partir gratuitement en juin.

Le pouls de Joan Laporta ne tremble pas, ni en privé ni en public. Le président de Barcelone a précisé que si Ilaix Moriba ne souhaite pas prolonger, des mesures fortes seront prises pour l'empêcher d'être sur le terrain lors de la dernière saison de son contrat et de partir gratuitement à la fin de celle-ci. En juin 2022, le milieu de terrain formé à la Masia sera en fin de contrat avec le club catalan et totalement libre de partir gratuitement.

"On ne peut pas se permettre de le promouvoir pendant sa dernière année de contrat et qu'il parte sans profiter d'aucun bénéfice", a déclaré le président barcelonais lors de la présentation d'Emerson Royal comme nouveau joueur du Barça. A l'heure actuelle, le footballeur de 18 ans ne veut pas accepter la proposition que le club lui a présentée. Et Laporta ne s'est pas démonté : "C'est un joueur qui a un an de contrat et ne veut pas renouveler avec les conditions offertes par le club".

"C'est une situation que nous n'acceptons pas et, par conséquent, nous avons d'agir pour envoyer un message quelle est la politique que nous mettons en œuvre dans l'équipe. J'aimerais que le joueur et ses agents reconsidèrent cela", a ajouté Laporta. Le président du Barça a voulu être très concis sur les mauvais sentiments que le club éprouve avec le renouvellement du joueur et a adressé un message aux mercenaires.

Statut quo pour Griezmann

"On ne veut pas de joueurs formés au club et qui ne veulent pas prolonger. On ne veut pas d'eux. C'est surtout le club et ils ne peuvent pas nous donner ces impulsions", a déclaré le président, qui souhaite qu'"un cas comme celui-ci n'est pas répété à nouveau". Cependant, Laporta se sent mal à propos de la situation: "Cela me fait mal, car il a eu des opportunités avec l'équipe première. Cela me fait aussi mal que ce problème soit avec un si jeune joueur."

Il y a quinze jours, lors de la présentation de Memphis Depay, le président blaugrana a admis que le club avait l'obligation d'écouter toutes les propositions qui arriveraient pour Antoine Griezmann. Interrogé à ce sujet, Joan Laporta a admis que la situation reste exactement la même : "L'entraîneur, le staff et nous tous sommes contents. C'est un professionnel. Il s'est énormément battu contre Stuttgart. Nous sommes ouverts car le marché a montré de l'intérêt pour lui, mais il est toujours au point où il en était. Si sur le marché, il n'y a pas une situation qu'il veut, il a un contrat avec le Barça et nous devons respecter les contrats".

Joan Laporta a également tenu à préciser que sans départs et sans baisse de salaire, Barcelone ne pourra pas avoir plus de recrues. Le président pense que la Liga admettra les enregistrements des quatre joueurs signés jusqu'à présent, dont celle de Leo Messi, mais il reconnaît que personne d'autre ne peut être signé : "Si nous n'avons pas plus de fair-play, nous ne pouvons pas faire plus de signatures. en position de force pour faire des investissements. Nous aimerions plus de flexibilité de la part de la Liga, comme l'ont fait d'autres ligues sur le continent, afin qu'il y ait plus de limites et de possibilités de recruter".