À Barcelone, Memphis Depay met déjà tout le monde d'accord

Investi à l'entraînement et décisif lors de ses deux premiers matches amicaux, Memphis Depay impressionne déjà staff et coéquipiers au FC Barcelone.

Arrivé depuis peu en Catalogne, Memphis Depay a déjà donné un avant-goût de ses qualités aux fans de Barcelone. Samedi, il a même inscrit un but sublime lors du match amical de son club contre Stuttgart (3-0). L'international néerlandais a quitté l'OL pour le Camp Nou cet été, et est prêt à briller sous ses nouvelles couleurs.



Barça, Ronald Koeman prévient le duo Memphis - Griezmann

Memphis Depay a fait sa première apparition sous le maillot du Barca contre Gérone (3-1), inscrivant un pénalty quelques minutes après son entrée en jeu. Le but de ce samedi, cependant, va rester dans les mémoires des supporters. L'attaquant a été à la réception d'une belle passe de son compatriote Frenkie de Jong, s'est joué de son vis-à-vis avec une facilité déconcertante, avant d'expédier une reprise volée ne laissant aucune chance au gardien de Stuttgart, Fabian Bredlow, impuissant.

À Barcelone, il a déjà un petit fan club

Fort de ses débuts réussis, Memphis Depay s'est déjà mis staff et coéquipiers dans la poche. En effet, à Barcelone, tout le monde n'en dit que du bien. À commencer par Clément Lenglet, le défenseur central français, qui n'est toutefois pas surpris par ses qualités. "C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Je le connais parce que je regarde beaucoup la Ligue 1 et il a la qualité pour tenir le ballon et il a le dribble. Il se débrouille très bien au niveau du football et aussi dans le vestiaire. C'est une personne joyeuse", s'est félicité l'ancien du FC Séville, heureux de voir débarquer un joueur de cette qualité dans l'équipe. Même son de cloche du côté de l'entraîneur Ronald Koeman.



"Les gens connaissent Memphis sûrement parce qu'il a été à United, à Lyon et qu'il s'est avéré être un buteur ; aujourd'hui, il a marqué sur une belle action individuelle. De par son jeu, sa vitesse et sa force, il donne d'autres choses supplémentaires à l'équipe. Sa connexion avec Antoine est très bonne, il nous donne beaucoup de sa qualité", a pour sa part analysé le technicien néerlandais, qui faisait de Memphis Depay sa priorité lors de ce mercato estival. Enfin, Sergi Roberto est lui aussi sous le charme.



"Tout le monde le connaît. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités et nous l'avons vu au niveau international et avec Lyon. C'est un grand joueur et lors des quelques séances d'entraînement que nous avons eues avec lui, vous pouvez déjà voir qu'il a des qualités impressionnantes. Je suis sûr qu'il nous aidera beaucoup". Unanimité !