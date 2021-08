FC Barcelone - Retournement de situation dans le dossier Ousmane Dembélé ?

En fin de contrat en juin 2022, l'international français semblait loin d'une prolongation, mais les choses pourraient changer ces prochaines semaines.

Comme son compatriote et ami, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est en fin de contrat en juin 2022 et est à un tournant de sa carrière. L'ailier du FC Barcelone doit choisir entre prolonger son contrat en Catalogne ou faire une croix sur son avenir au FC Barcelone. Le problème, c'est que le champion du monde 2018 risque de passer toute la saison en tribunes s'il ne prolonge pas d'ici la fin du mercato et qu'il n'est pas vendu.

Le risque est réel pour Ousmane Dembélé. Recruté très cher au Borussia Dortmund à l'été 2017 afin de compenser le départ de Neymar, l'ailier français a refusé la première offre de prolongation de contrat du FC Barcelone il y a plusieurs semaines. Depuis, le Barça, en difficulté sur le plan financier, a mis la pression sur le joueur français et son clan. Perdre l'ailier de 24 ans sans la moindre indemnité de transfert serait une catastrophe pour le club catalan.

Qui plus est, le FC Barcelone a réalisé un investissement massif sur Ousmane Dembélé, mais ce dernier a trop souvent été blessé pour atteindre la pleine mesure de ses capacités. La saison dernière ayant été la plus aboutie avec quarante-quatre matches joués pour un total d'onze buts et cinq passes décisives. Le Barça qui s'est posé la question sur la suite à donner dans son aventure avec Ousmane Dembélé mise désormais sur une prolongation de l'ailier de 24 ans.

Deux ans de plus pour Dembélé ?

Selon les informations de Sport, Ousmane Dembélé, qui a pensé à la possibilité de partir libre en fin de saison, pourrait finalement prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Un retournement de situation aurait eu lieu dans ce dossier. Le clan du champion du monde 2018 et le FC Barcelone se seraient rapprochés ces derniers jours, alors que les positions étaient très éloignées il y a quelques semaines, le Barça demandant une grande réduction salariale pour le Français.

L'ancien ailier du Borussia Dortmund serait finalement sur le point de prolonger son contrat selon le média catalan et un accord pourrait arriver très rapidement. Les dirigeants du FC Barcelone seraient même très optimistes quant à l'issue favorable dans ce dossier. Ousmane Dembélé serait donc sur le point d'accepter une prolongation de contrat pour une ou deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2023 ou 2024.

Pas de prolongation sur le long terme donc, mais la possibilité pour le Barça de souffler un bon coup et d'éviter de voir Ousmane Dembélé partir gratuitement l'été prochain. Le Français devrait d'ailleurs accepter une légère baisse de salaire, l'un des points demandés à l'origine par le club calatan désirant faire des économies et réduire sa masse salariale.