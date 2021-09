FC Barcelone : Koeman refuse de se précipiter avec Ansu Fati

Koeman a révélé que son jeune attaquant était "très fatigué" après son entrée en jeu pour son grand retour, le week-end dernier en Liga.

L'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, a insisté sur le fait qu'Ansu Fati ne sera pas précipité dans son onze de départ, malgré le but qu'il a marqué lors de son retour à la compétition contre Levante.

Ansu a subi une grave blessure au genou en novembre 2020 qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 10 mois, mais il a finalement pu faire son retour tant attendu sur le terrain lors de la dernière sortie du Barça en Liga, dimanche.

Le jeune homme de 18 ans a marqué après être sorti du banc de touche pour les 10 dernières minutes contre Levante pour conclure la victoire 3-0 des Blaugrana, marquant ainsi sa première apparition depuis qu'il a hérité du maillot n°10 de Lionel Messi.

Koeman s'est montré satisfait de l'impact d'Ansu Fati sur les débats au Camp Nou, mais il a également révélé que l'attaquant souffrait de fatigue après le match.

L'entraîneur du Barça ne prendra aucun risque quant à l'état physique de l'Espagnol, comme il l'a déclaré en conférence de presse lorsqu'on lui a demandé s'il allait jouer contre Benfica en Ligue des champions mercredi soir.

"Il était très fatigué lundi, a déclaré Koeman. Ce qui s'est passé a également eu un énorme impact émotionnel sur lui après une si longue absence, en entrant en jeu, en marquant, en étant avec sa famille. Nous devons garder l'aspect mental à l'esprit.

"Il s'est entraîné aujourd'hui sans problème. Nous allons continuer à essayer de lui donner plus de temps de jeu. Cela dépend de l'état d'Ansu. Nous devons augmenter (ses minutes) mais je ne peux pas dire avant chaque match combien de minutes il peut jouer, cela dépend du joueur."

Le Néerlandais a également été interrogé pour savoir si Ansu pourrait être appelé dans l'équipe d'Espagne pour la finale de l'UEFA Nations League début octobre, ce à quoi il a répondu : "Je ne sais pas car je ne suis pas l'entraîneur de l'équipe nationale.

"Il lui manque encore beaucoup de choses [pour être à 100 %], comme nous en avons parlé l'autre jour. Les choses se sont bien passées dimanche, il a eu les 15 minutes que nous avions prévues et le fait de marquer était parfait pour nous.

"Mais je ne peux pas donner mon avis sur l'Espagne. Ce que je peux dire, c'est qu'il a été absent pendant 10 mois. Il s'est entraîné avec l'équipe pendant deux semaines et n'a joué que 15 minutes de football."

Le coéquipier de Fati, Ronald Araujo, a également exprimé son soulagement quant au bon rétablissement de l'adolescent, tout en exhortant les supporters à être patients pendant qu'il se remet en forme pour les matchs.

"Je suis très heureux de son retour, car nous savons ce qui s'est passé. Ce n'est pas facile d'être absent pendant un an, a déclaré le défenseur uruguayen. Il est heureux, Dieu merci, il a pu faire un bon retour, il a marqué un but important et magnifique. Mais ce n'est que le début et il faut être patient."