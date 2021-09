FC Barcelone : Koeman prêt à donner une dernière chance à Coutinho

L'entraîneur du FC Barcelone est prêt à donner sa dernière chance au milieu de terrain, cette saison.

Après les départs de Leo Messi et d'Antoine Griezmann, la seule grosse recrue qui reste à Barcelone est Philippe Coutinho. Il est arrivé en janvier 2018 lorsque le Barça a décidé de débourser 120 millions d'euros plus 40 millions supplémentaires pour le faire venir de Liverpool au Camp Nou. Au total, il aura coûté 160 millions d'euros au club, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'histoire du FC Barcelone.

Mais quelques semaines après son arrivée, toutes les attentes initiales concernant le Brésilien ont commencé à s'estomper. Il n'a jamais trouvé sa place dans l'équipe - Ernesto Valverde l'a aligné sur l'aile gauche avec des résultats décevants ; il n'avait pas l'air à sa place - intimidé par l'ombre de Leo Messi, il n'a jamais réussi à se connecter avec le groupe. Personnage introverti et sensible, l'aventure de Coutinho à Barcelone a sombré encore plus dans l'absurde lorsqu'il a marqué contre ses employeurs et a été à l'origine d'un autre but lors de l'humiliante défaite 2-8 contre le Bayern Munich, où il avait été envoyé en prêt.

Une série d'événements qui ont amené le nouveau conseil d'administration, dirigé par Joan Laporta, à conclure que la meilleure solution était de vendre le joueur. Mais aucune offre n'a été faite pour Coutinho, même pas au prix réduit de 30 millions d'euros.

Bien sûr, la principale raison de ce manque d'intérêt est la prudence concernant la condition physique de Coutinho. Son dernier match remonte au 29 décembre 2020, contre Eibar au Camp Nou. Lors de ce match, il a subi une grave blessure au ménisque du genou gauche, qui a nécessité une intervention chirurgicale et une longue et lente rééducation.

Heureusement pour Coutinho et selon AS, Koeman a confiance en lui, comme il l'a montré au début de la saison dernière avant que le joueur ne se blesse au genou. L'entraîneur n'a pas changé d'avis et a assuré à Laporta qu'il pouvait faire revenir le Brésilien en forme et qu'il pouvait apporter beaucoup de choses à l'équipe. Après avoir reçu le feu vert médical le 7 août et après presque quatre semaines d'entraînement complet, Coutinho est prêt à jouer, 259 jours après avoir foulé un terrain de football pour la dernière fois.