FC Barcelone : Joan Laporta refroidit tout le monde pour Lionel Messi

Les chances de Lionel Messi de rejoindre le FC Barcelone sont faibles, le président du club Joan Laporta semblant pessimiste.

Quel club n'a jamais rêvé d'attirer Lionel Messi ? Aucun. Et le rêve est encore plus permis lorsqu'on sait que le club compte dans le coeur de l'Argentin. Sur le départ du PSG, Lionel Messi n'est pas aussi courtisé que ce fut le cas par le passé, mais il a tout de même des courtisans prêt à courber l'échine devant lui.

Le rétropédalage du Barça

Le premier d'entre eux est le FC Barcelone. Ce n'est un secret pour personne, le club catalan rêve de faire revenir son enfant prodige après une fin d'histoire décevante et un départ du meilleur joueur de l'histoire du club par la petite porte. Ces dernières semaines, le Barça faisait office de favori pour accueillir Lionel Messi cet été.

Pourtant, les chances du FC Barcelone de recruter Lionel Messi cet été sont devenues de plus en plus minces au fil des jours et elles sont minimes à l'heure actuelle, le président Joan Laporta ayant reconnu qu'il serait difficile pour le club de faire revenir l'Argentin. Le club attend que la Liga approuve son plan de viabilité économique pour faire une offre à Lionel Messi.

Quel avenir pour Messi ?

S'adressant à Sport, Joan Laporta a déclaré : "Nous verrons. C'est difficile. Si vous faites tout ce que vous pouvez, il n'y a pas d'obligation d'en faire plus". Une déclaration surprenante et pouvant être interprété comme un premier aveu de faiblesse de la part du premier décisionnaire du FC Barcelone.

Les dirigeants du Barça ont pourtant martelé à de nombreuses reprises leur désir de faire revenir Lionel Messi en Catalogne alors que la saison n'était pas terminée et que le départ de l'Argentin du PSG n'était pas encore actée. La défaite 3-2 du Paris Saint-Germain contre le Clermont Foot lors du dernier match de la saison, samedi, a marqué la fin des deux années passées par Lionel Messi au sein du club.

Désormais agent libre, l'Argentin prendra bientôt une décision sur son avenir, alors que des clubs comme l'Inter Miami et Al-Hilal s'intéressent à lui. L'Inter Miami a manifesté son intérêt pour lui il y a plusieurs semaines, mais son offre est moins lucrative que celle d'Al-Hilal. En fait, des rapports suggèrent que le club de la Saudi Pro League a déjà envoyé une délégation à Paris pour obtenir sa signature le plus rapidement possible.