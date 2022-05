FC Barcelone : Joan Laporta ne perd pas espoir de conserver Ousmane Dembélé

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, affirme qu'Ousmane Dembele est "tenté" par un éventuel départ cet été, mais le club espère re-signer l'ailier français. Le contrat de l'ancien ailier du Borussia Dortmund doit expirer cet été, et il a demandé au club du temps pour prendre une décision concernant la dernière offre de contrat du Barça.

Cependant, Laporta dit qu'Ousmane Dembele fait actuellement l'objet d'offres extérieures encore meilleures que celle du Barca, sur le plan financier, mais les Catalans espèrent que la culture du club blaugrana et les relations que le Français a construites avec Xavi et ses coéquipiers pourraient suffire à le convaincre de rester au Barça.

Laporta espère une issue favorable

“Il veut rester, mais il est très tenté par d'autres options qui offrent de meilleures conditions, qui, dans son entourage, sont mieux considérées que les notres", a déclaré Joan Laporta à Catalunya Radio. "L'offre a été présentée depuis longtemps et ils nous ont demandé du temps jusqu'à la fin de la saison, la semaine prochaine on saura. Nous voulions déjà une réponse avant, mais nous ne pouvons pas forcer les choses parce que Dembele termine son contrat".

On a fait une offre parce que le joueur plaît au coach, et à moi aussi, donc on a fait un effort important compte tenu de l'économie du club. Je le vois très à l'aise. Il y a une bonne relation personnelle avec tout le monde. Le joueur a de bonnes relations dans le vestiaire, son ami Aubameyang est arrivé, mais il a des représentants qui gèrent ses intérêts et on espère que sa décision sera de prolonger. Si ce n'est pas le cas, nous allons renforcer cette position", a conclu le président du FC Barcelone.

Bientôt la fin du feuilleton Dembélé

Le FC Barcelone est suspendu aux lèvres d'Ousmane Dembélé depuis plusieurs mois. Le club catalan a tenté de prolonger l'international français, recruté à prix d'or au Borussia Dortmund, à plusieurs reprises sans parvenir à un accord financier avec le joueur et son entourage. Le Barça a lancé sa dernière carte et va donc attendre la réponse finale de Dembélé.

Ousmane Dembélé a été lié à des clubs comme Manchester United, Arsenal et le Paris Saint-Germain alors que son contrat avec le FC Barcelone arrive à terme. L'ailier a dû faire face à des blessures cette saison, mais il a été spectaculaire lorsqu'il était sur le terrain avec le FC Barcelone. Oumsane Dembélé est le meilleur passeur de la Liga avec 13 passes décisives en seulement 20 matchs dans le championnat espagnol.