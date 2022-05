Lenglet et Umtiti, la grosse décision du Barça

Xavi Hernandez communiquera à son équipe qui restera et qui partira et leurs agents devront alors agir en conséquence. Deux départs très remarqués seront ceux de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti, le FC Barcelone souhaitant recruter un autre défenseur.

La carrière d'Umtiti à Barcelone a été gâchée par des blessures, mais il est entendu qu'il est actuellement en forme et qu'il aura des minutes contre Villarreal pour le démontrer. Un retour en France est probable.

Quant à Lenglet, le FC Barcelone veut le vendre mais il est admis qu'un prêt est plus probable. Il souhaite faire partie de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et a besoin de minutes pour y parvenir étant donné le niveau de la compétition.

Barcelone s'orientera alors vers un défenseur central gaucher.