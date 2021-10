FC Barcelone : Furieux, Luis Suarez révèle que l'appel de Koeman a duré 40 secondes

L'Uruguayen a été mis à la porte au Camp Nou et explique que la conversation avec le Néerlandais n'était pas la façon de dire au revoir à une légende.

Luis Suarez a révélé que le fameux coup de téléphone avec Ronald Koeman au cours duquel il a été informé qu'il n'avait plus d'avenir à Barcelone n'a duré que 40 secondes. L'expérimenté attaquant uruguayen avait acquis le statut de légende au Camp Nou en six ans, avec 198 buts, quatre titres de Liga et une Ligue des champions. Il devait cependant être considéré comme indésirable à l'été 2020, l'entraîneur néerlandais faisant de la vente d'un attaquant chevronné l'une de ses premières affaires en prenant les rênes du club catalan.

Expliquant à Gerard Romero sur Twitch comment cette conversation s'est déroulée, Luis Suarez a déclaré : "L'appel de Koeman pour me dire que je n'étais pas dans ses plans a duré 40 secondes, ce n'est pas la façon de dire au revoir à une légende. Il m'a d'abord dit que je n'étais pas dans ses plans, puis il m'a dit que si je ne réglais pas mon contrat, j'allais jouer contre Villarreal. Il manquait de personnalité pour me dire clairement s'il ne voulait pas de moi ou si c'était vraiment le club qui ne voulait pas de moi".

Suarez a ajouté, avec son ami proche Lionel Messi qui a également voulu quitter le club catalan cet été-là avant de finalement quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain au terme de son contrat en 2021 : "Ce furent des jours très difficiles en raison de tout ce que j'ai donné au club. J'ai parlé à Sofia [la femme de Suarez] et à Leo après le coup de fil. C'était une année compliquée à cause de tout. Messi a demandé à partir et j'étais renvoyé. Nos deux familles ont vécu des moments très difficiles."

La seconde jeunesse de Luis Suarez

Après une saison décevante notamment sur le plan statistique où il avait considérablement perdu en efficacité, Luis Suarez a été poussé vers la sortie. Si le FC Barcelone a pensé que l'attaquant uruguayen était "cramé", le club catalan a eu tort. Le FC Barcelone a finalement laissé filer Luis Suarez à l'Atlético Madrid, après que son transfert à la Juventus ne soit tombé à l'eau quelques jours plus tôt. Une décision dont le Barça doit se mordre les doigts.

Luis Suarez a retrouvé son meilleur niveau la saison dernière et pire encore, pour le Barça, il a aidé l'Atlético Madrid à remporter le titre de champion d'Espagne au nez et à la barbe du Real Madrid, deuxième du classement, mais surtout du FC Barcelone de Ronald Koeman, troisième. L'international uruguayen a marqué vingt et un buts durant cette magnifique saison des Colchoneros provoquant encore plus de regret chez les Catalans.

Cette année, alors que le Barça de Ronald Koeman est en difficulté, Luis Suarez n'a pas manqué l'occasion d'enfoncer son ancien club. L'Uruguayen a brillé lors de ses retrouvailles avec le FC Barcelone au Wanda Metropolitano, juste avant la trêve, en marquant un but lors de la victoire 2-0 et en célébrant ce but en faisant le geste d'un appel au téléphone. Il a insisté sur le fait que ces actions n'étaient en aucun cas un clin d'œil au traitement que lui a réservé Koeman, mais beaucoup ont lu entre les lignes et ont suggéré que l'éternel buteur uruguayen se vengeait.