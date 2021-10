PSG : Luis Suarez craint la 'MNM'

L'attaquant de l'Atlético Madrid est revenu sur la signature de Lionel Messi à Paris et s'est exprimé sur son trio comprenant avec Neymar et Mbappé.

Luis Suarez et Lionel Messi ont noué une très grande amitié durant leur passage commun au FC Barcelone. L'Argentin avait été très déçu que le Barça décide de se séparer de l'Uruguayen à l'été 2020, encore plus en le laissant partir chez un rival, tandis que Luis Suarez a souvent défendu son ancien coéquipier et s'est également dit attristé de la gestion du FC Barcelone envers le numéro 10 argentin qui a quitté le club cet été.

Longuement interrogé par Sport ce vendredi à la veille du choc entre l'Atlético Madrid, son club actuel, et le FC Barcelone, son ancien club, Luis Suarez a raconté les coulisses du départ de l'Argentin du Barça pour le Paris SG cet été : "En tant qu'ami, je devais être là, le soutenir, ne pas le laisser baisser la tête ou se laisser aller. Cela m'a surpris parce que tout était réglé. Leo était heureux, j'ai passé les vacances avec lui et il était enchanté".

"Il me disait : "je vais terminer ma carrière à Barcelone, ce que j'ai toujours voulu, le club m'a tout donné et les enfants sont heureux". En une heure, tout a changé. Pour moi, ça a été un coup dur pour tout ce que cela signifiait pour Leo. Je n'étais pas là à ce moment-là et je l'ai rejoint quand j'ai vu qu'il souffrait. Leo aime le club, il doit beaucoup à Barcelone. Il est parti comme un seigneur, ce qu'il est. Le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est parti sans vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que, bien sûr, la manière, que tout change en l'espace d'une heure, cela l'a dérangé", a ajouté l'Uruguayen.

Luis Suarez n'a toutefois pas caché que Lionel Messi avait été touché par son départ du FC Barcelone et notamment sur certaines choses qui ont été dites sur lui dans la presse concernant sa non prolongation de contrat avec le club catalan : "Je sais que certaines choses l'ont blessé et il est parti comme un seigneur et un grand. Leo sait qu'il a toujours tout donné pour le club et le club a tout donné pour lui".

Désormais à Paris, Lionel Messi a rejoint une équipe ambitieuse avec un effectif XXL. L'Argentin va former cette saison un trio d'exception avec Neymar et Kylian Mbappé, la MNM, qui n'est pas sans rappeler la MSN qu'il formait en compagnie de Neymar et Luis Suarez au FC Barcelone. À l'époque, ce trio avait marché sur l'Espagne et sur l'Europe. Une trajectoire qu'il espère certainement reproduire avec la MNM. Et pour Luis Suarez, ils en ont largement les moyens.

"Je suis heureux de voir Leo heureux, avant toute chose. J'ai aussi une super relation avec Ney et je suis très content qu'il prenne du plaisir avec Leo. Il a dit qu'il voulait rejouer avec lui et cela a pu se faire. Ça fait peur de les affronter parce que ce sont trois très grands joueurs et on verra quand ils commenceront à avoir la même alchimie que nous trois (Messi, Suarez, Neymar, ndlr). Nous avons formé le meilleur trio d'attaque grâce à ce que nous avons réussi et ce que nous avons gagné. On le voyait quand nous marquions. Quand nous partagions tout, les coups francs, les penalties... Le public profite de ce genre de joueurs", a conclu Luis Suarez.