FC Barcelone, Ernesto Valverde : "Peur du Real Madrid ? Nous sommes premiers"

L'entraîneur du FC Barcelone ne craint pas le retour en forme du Real Madrid dans la course au titre en Liga.

Tenu en échec sur la pelouse de Bilbao le week-end dernier, le FC Barcelone voit dangereusement revenir le Real Madrid au classement en Liga. Les Blaugrana sont toujours leaders du championnat devant les deux clubs de Madrid et ont toutes les cartes en main pour conserver leur titre. En conférence de presse avant la rencontre face au Real Valladolid, Ernesto Valverde s'est montré confiant et ne craint pas le Real Madrid.

"Avoir peur de quoi ? Nous sommes en compétition avec les mêmes équipes que toujours pour le championnat. L'Atletico Madrid, Real Madrid, Valence et Séville. Avoir peur quand on est en tête du classement ? Je ne le pense pas", a indiqué l'entraîneur du FC Barcelone qui compte six points d'avance sur le Real Madrid et sept sur les Colchoneros en tête du championnat d'Espagne.

Valverde ne veut pas penser à une saison blanche

L'article continue ci-dessous

Ernesto Valverde a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en juin 2020 et a justifié le moment choisi pour signer son nouveau bail : "J'ai toujours dit aux conférences de presse que j'avais de bonnes relations avec le club, donc c'est venu naturellement. Le club a fait une proposition il y a quelque temps et j'ai eu le temps d'y réfléchir et d'analyser nos progrès. Nous pensions que le moment était bien choisi pour faire une annonce. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde au club, c’est donc une décision facile à prendre pour moi".

"Chaque fois que vous signez un contrat avec un joueur ou un manager, vous avez les meilleures intentions du monde et des attentes élevées, mais nous connaissons tous le football, il est largement déterminé par les résultats. Je suppose que oui, ils me font confiance pour obtenir ces titres, mais nous savons à quel point le football peut être capricieux. Vous ne finissez pas toujours par gagner même si vous pensez que vous le méritez", a ajouté l'ancien technicien de l'Athletic Bilbao qui avait affiché des doutes concernant son avenir il y a quelques semaines.

Ernesto Valverde est conscient d'arriver dans le sprint final et se méfie de l'OL : "Est-ce que je vais rester si on ne gagne rien cette saison ? Quand cela arrivera, nous en parlerons. Pour le moment, nous ne savons pas si cela va arriver. Nous sommes entrés dans un moment où tout est décisif et l’ajout des points de demain sera la clé de tout. L'Olympique Lyonnais ? C'est une grande équipe et ce sera très dur pour nous".