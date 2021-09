FC Barcelone : Antoine Griezmann parti un 31 août, Ronald Koeman l'a mauvaise...

Le technicien du FC Barcelone n'a pas vécu un 31 août agréable, le départ d'Antoine Griezmann vers l'Atlético ayant entraîné un vent de panique.

L'entraîneur néerlandais du FC Barcelone, Ronald Koeman, a admis que l'activité trépidante menée par le club le jour de la date limite des transferts était "une saloperie". En raison de leur niveau d'endettement, les Blaugrana ont passé la majeure partie de la période des transferts à essayer de réduire leur masse salariale. L'exercice s'est poursuivi jusqu'à la date limite, avec le départ d'Antoine Griezmann vers l'Atlético de Madrid et l'arrivée de Luuk de Jong à la dernière minute du mercato estival.

"De Jong va nous apporter quelque chose de différent"

Les transferts de Griezmann et de De Jong ont été effectués dans les délais les plus brefs, a déclaré Koeman à Sport : "L'aggravation lors du dernier jour, avec pratiquement pas de temps pour trouver une solution, c'était une saloperie. Griezmann avait un super contrat et s'il partait, cela allait permettre d'améliorer la situation financière du club. C'est pourquoi j'ai accepté son départ". L'ajout de De Jong, un numéro neuf classique loin de correspondre au type d'attaquant mobile que le Barca signerait normalement, est apparu à beaucoup comme une sorte de mouvement de panique. Ronald Koeman, cependant, insiste sur le fait que ce n'est pas le cas, convaincu par ce transfert.

"J'avais déjà parlé à [De Jong] début août de la possibilité de le signer. Je voulais un attaquant différent de ce que j'avais et j'ai pensé à lui parce que je le connais très bien. En fait, je me demandais comment il était possible que le Barça n'ait jamais eu un attaquant comme Luuk. Il va nous apporter quelque chose de différent, surtout avec son jeu aérien et sur les coups de pied arrêtés. Avec lui, nous pouvons jouer un style plus direct. Je suis très heureux de sa signature" , s'est ensuite félicité le coach.

La perte de Lionel Messi a évidemment été un coup dur pour Ronald Koeman, car le club comptait énormément sur le talent de l'Argentin. Cependant, comme il incombe désormais à l'équipe de répartir la charge en termes de buts, l'entraîneur principal pourra bientôt faire appel à un grand nombre de joueurs offensifs qui ont été mis sur la touche par des blessures, ce qu'il attend avec impatience. "Je connais très bien [Ansu Fati] et je sais ce qu'il peut nous apporter. Mais nous ne voulons pas le presser, il est immobile depuis longtemps. Il y a encore beaucoup à faire - il en va de même pour Coutinho", a expliqué le Néerlandais, au coeur de la reconstruction barcelonaise.