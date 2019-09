FC Barcelone - Ansu Fati, le prodige que toute la planète encense

Ansu Fati, le prodige de 16 ans du FC Barcelone, a régalé face à Valence (5-2) avec un but et une passe décisive.

Le n’a pas réussi à arracher Neymar au cet été, mais le club catalan tient peut-être dans son effectif un joueur du même talent. Au niveau du potentiel, tout du moins. Car Ansu Fati n’a que 16 printemps au compteur, mais le jeune ailier gauche s’est d’ores et déjà fait un nom en Europe.

Les Blaugrana sans pitié avec Valence, Fati buteur

En Une du Mundo Deportivo

«De quelle planète vient-il ?», «incroyable», «sensationnel», «la pépite de Barcelone», la presse internationale était unanime ce samedi soir, au sortir de la démonstration du Barça face à Valence (5-2) ce samedi soir, dans le cadre de la 4e journée de . À tel point que le prodige fera demain matin la couverture du Mundo Deportivo, à seulement 16 ans…

Esta es nuestra portada de hoyhttps://t.co/IOzOKYvSC7 pic.twitter.com/AjJOfXQyOf — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 14, 2019

Il faut dire que Fati a tout fait pour mériter ces éloges. Il en avait déjà reçu après son premier but en professionnel pour le Barça, avant la trêve internationale à Osasuna (2-2), mais il a passé la seconde vitesse ce samedi. Deux minutes après le coup d’envoi, l’ailier gauche reprenait déjà victorieusement un centre en retrait de Frenkie de Jong. 1-0, premier éclat.

Encore un record de préocité

Et un nouveau coup d’éclat cinq minutes plus tard, lorsqu’il a rendu la pareille à son coéquipier néerlandais. 2-0, un but et une passe décisive en 7 minutes. Que demande le peuple barcelonais ? Rien de plus. Comme le souligne Opta, Fati, à 16 ans et 318 jours, est devenu le plus jeune joueur à marquer et offrir un caviar lors d’un même match de au 21e siècle. Excusez du peu…

Suffisant pour recevoir les félicitations de son coach, Ernesto Valverde, lui aussi subjugué. «Ce qu’il a fait n’est pas normal. C’est un joueur qui a quelque chose de spécial. À son âge, il est déjà très mature. On le voit ce soir, mais aussi à l’entraînement. Il nous apporte beaucoup de choses, mais il n’a que 16 ans et il faut se calmer». Mais comment se calmer face à un tel talent ?