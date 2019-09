Liga - Barcelone-Valence (5-2) : Les Blaugrana sans pitié avec Valence, Ansu Fati buteur

Le Barça a facilement disposé de Valence (4-1) ce samedi. Ansu Fati et Frenkie de Jong ont débloqué leur compteur.

Le Barça va mieux. Beaucoup mieux. Méconnaissables sur la pelouse d’Osasuna avant la trêve internationale, les Blaugrana ont montré un visage bien plus séduisant ce samedi face à un adversaire d’un autre calibre : Valence (5-2). Et ce serait un euphémisme de dire que le club catalan a passé une bonne soirée : Luis Suarez a fait son retour, et quel retour, tandis que Frenkie de Jong et Ansu Fati ont inscrit leur premier but sous les couleurs barcelonaises.

Et le petit prodige de 16 ans n’a pas traîné pour faire trembler les filets. Deux minutes après le coup d’envoi, Fati reprenait déjà un centre en retrait de son coéquipier néerlandais pour ouvrir le score.

💫Comment surnommeriez-vous Ansu Fati, le jeune Bissau-guinéen, auteur d'un but et d'une passe décisive au Camp Nou, à 16 ans et 318 jours (du jamais vu au XXIème siècle) #ForçaBarça #BarçaValencia pic.twitter.com/frKUMDB49z — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) September 14, 2019

De Jong et Fati, un duo qui fonctionne bien

Les deux compères ont ensuite inversé les rôles, avec une passe en retrait de l’ailier pour le milieu de terrain. 2-0, la soirée commençait bien, et il fallait un but de Kevin Gameiro pour calmer le Camp Nou avant la pause.

Mais au retour des vestiaires, quel festival… Après le but du break inscrit par Piqué suite à une frappe sur le poteau d’Antoine Griezmann, Luis Suarez a fait son retour à la compétition, avec un doublé en 20 minutes, sur une nouvelle passe décisive de la recrue française. Emballé, c’est plié. Le but de Gomez dans le temps additionnel n’aura été qu’anecdotique. Le Barça remonte à la 4e place, à un point du Real et deux de l’Atlético de Madrid, leader battu à la Real Sociedad (0-2) plus tôt dans la journée.