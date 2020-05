Fabregas : "Hazard a été un peu timide au Real Madrid, mais je lui prédis un grand avenir"

Ancien coéquipier de l'ailier belge à Chelsea, l'Espagnol est convaincu qu'Eden Hazard va réussir à Santiago Bernabeu.

Eden Hazard a été "un peu timide" depuis son arrivée mais a encore un "grand avenir" devant lui dans la capitale espagnole, selon Cesc Fabregas. Eden Hazard a été acheté l'été dernier à dans un transfert de 100 millions d'euros, mettant ainsi fin à l'une des plus anciennes sagas dans le monde du football, l'international belge n'ayant jamais caché son affection et son rêve de jouer un jour sous les couleurs de la Casa Blanca.

L'international belge s'est taillé la réputation d'être l'un des meilleurs joueurs du monde au cours de son séjour de sept ans à Stamford Bridge, mais n'a pas pu atteindre affiché le même niveau lors de sa première saison avec Madrid. Les blessures ont considérablement limité la contribution de Hazard avec la Casa Blanca au cours des 10 derniers mois, et il n'a pas joué avec le Real Madrid depuis qu'il a subi une fracture de la cheville lors d'une défaite 1-0 contre le 22 février.

"Hazard a toujours eu du mal à démarrer sa saison"

Cesc Fabregas n'est pas surpris que son ex-collègue de Chelsea ait eu du mal lors de sa première année au Bernabeu, avec la conviction que l'ailier a été inhibé par les attentes de se produire au Bernabeu. L'ancien milieu de terrain des Blues pense cependant qu'Eden Hazard va surmonter une période difficile pour réussir sa carrière à Madrid, comme il l'a déclaré à RTVE: "Il a joué plusieurs bons matchs avec Madrid, mais il est vrai que parfois je l'ai vu un peu complexé".

"Il a toujours été un joueur qui a eu du mal à démarrer les saisons. Même ainsi, je lui prédis un grand avenir", a ajouté l'Espagnol. Hazard n'a participé qu'à 15 matchs toutes compétitions confondues pour l'équipe de Zinedine Zidane depuis qu'il a rejoint le club, et n'a qu'un seul but à son actif. Le joueur de 29 ans a été opéré d'une blessure à la cheville en mars, juste avant la suspension de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et le sélectionneur de la , Roberto Martinez, a fait le point sur sa guérison le mois dernier.

"Je sais qu'il se remet bien. Il n'est pas loin de courir à nouveau et il n'y a pas de complications", a expliqué Martinez. "Nous savons qu'il reviendra plus fort. Nous avons également eu la chance, bien sûr, que son opération ait lieu juste avant l'épidémie de coronavirus." Les dirigeants de la ont pour objectif de reprendre la saison en juin, tous les matchs devant se dérouler à huis clos alors que des mesures de distanciation sociale restent en place pour contenir la propagation de Covid-19. Si La reprend bel et bien en juin, Eden Hazard devrait être de la partie.