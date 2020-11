Fabio Capello a trouvé le Real Madrid "médiocre" face à l'Inter Milan

Gagner avec deux buts d'avance en gardant sa cage inviolée sur la pelouse de San Siro ? Insuffisant pour l'ancien entraîneur du Real Madrid...

Le avait commencé sa campagne européenne dans la difficulté, il a eu besoin d'affronter l' à deux reprises pour se relancer. Déjà vainqueurs à l'aller (3-2), les hommes de Zinédine Zidane ont remis le couvert mercredi soir, en allant s'imposer à San Siro (0-2) grâce à des buts inscrits par Eden Hazard et Achraf Hakimi (csc).

Un succès qui permet aux Madrilènes de s'emparer de la 2ème place du groupe, avec 7 points. En face, l'Inter Milan est pratiquement condamné à l'élimination. En conférence de presse d'après-match, Zinédine Zidane était plus que satisfait du résultat obtenu, avec la manière qui plus est. Une soirée réussie pour les Espagnols.

"C'est la bonne route à suivre, il faut continuer"

Toutefois, force est de constater qu'aller s'imposer à Milan sans encaisser de but n'est pas suffisant aux yeux de certains observateurs. C'est notamment le cas de Fabio Capello, ancien entraîneur de la Maison Blanche et sélectionneur de l' , qui n'a pas été enthousiasmé du tout par le contenu proposé...







"L'Inter a mal commencé et sans détermination, dans la première période ils ont a toujours été en difficulté. L'Inter avait trois défenseurs contre un attaquant et au milieu, ils étaient inférieurs. En deuxième mi-temps avec quatre défenseurs, j'ai préféré l'Inter. Contre ce Real Madrid médiocre, l'Inter aurait pu faire mieux", a-t-il confié à Sky Sports.

"Lukaku n'a pas été un moteur pour son équipe et l'erreur de Vidal est inadmissible. Si l'équipe ne fonctionne pas comme ça, il est peut-être temps de changer de système tactique", a ensuite ajouté Fabio Capello, dont l'analyse est diamétralement opposée à celle de Zinédine Zidane, lequel avait été plus que satisfait.



"Je pense que nous avons joué un super match, nous avons joué avec beaucoup de caractère du début à la fin. On sait que tous les matches sont importants. Je ne crois pas qu'on ait eu aujourd'hui une attitude différente de celle en Championnat. Contre (1-1), samedi, je pense qu'on avait joué avec la même attitude, même si on s'est fait rejoindre, je ne crois pas que c'était différent", avait ainsi confié le Français en conférence de presse d'après match.