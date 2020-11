Everton - Coup dur pour Lucas Digne, bientôt opéré à la cheville

Touché à la cheville, l'international français va être opéré prochainement et devrait manquer près de deux mois de compétition. Un coup dur.

C'est une bien mauvaise nouvelle qui nous arrive d' ce vendredi. Titulaire indiscutable à depuis le début de la saison, Lucas Digne, auteur de performances très intéressantes aussi bien chez les Toffees qu'en Équipe de , va être éloigné des terrains pendant de longues semaines, touché à la cheville.

En effet, jeudi, L'Equipe avait révélé que le latéral gauche aussi passé par le LOSC et le avait été touché à l'entraînement cette semaine, et que les nouvelles étaient peu rassurantes... Dans la foulée, Everton s'est chargé de communiquer, confirmant le coup dur pour l'international tricolore.

Lucas Digne souffre d'une lésion ligamentaire à une cheville

"Everton est en mesure de confirmer que Lucas Digne souffre d'une lésion ligamentaire à une cheville. Il subira une intervention chirurgicale lundi avant de commencer une période de rééducation", ont indiqué les pensionnaires de , qui devraient être privés de leur défenseur pour une durée de deux mois.





Malheureusement pour l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti, cette absence pourrait s'avérer préjudiciable. Actuellement 6es de Premier League, les Toffees devront faire avec l'absence d'un élément important pour les chocs face à , Leicester, ou encore d'ici la fin de l'année. Problématique...

En grande forme ces dernières semaines, Lucas Digne réalisait un début de saison canon, lui qui avait confié à Goal se sentir en pleine force de l'âge. "Je viens d'entrer dans mon meilleur âge en tant que joueur de football, à 27 ans, et je crois que lorsque je regarde mes performances, cette saison a commencé plus ou moins comme la saison dernière et la saison précédente. Je joue à un niveau constant depuis longtemps. Les statistiques le montrent. Je ne prends pas autant de coups de pied arrêtés que j'en ai l'habitude ici, mais à part cela, c'est plus ou moins la même chose pour moi. J'essaie de donner le meilleur de moi-même à chaque fois", avait-il déclaré.

Lucas Digne avait même été l'un des rares à surnager lors de la défaite de la France (2-0) contre la Finlande lors du dernier rassemblement, à l'occasion de sa 33e sélection. Il a maintenant pour objectif de jouer à l' , qui a été reporté. "Quand je joue pour la France, j'apprécie toujours énormément car cela signifie beaucoup pour moi de représenter mon pays. Je suis fier de chacune de mes sélections. Bien sûr, j'ai l'Euro l'été prochain comme une ambition, un objectif. Je travaille dur tous les jours, je me concentre sur chaque match - et ensuite, c'est à l'entraîneur de décider", avait-il ajouté. On lui souhaite de revenir au niveau escompté le plus rapidement possible !