Inter Milan - Real Madrid 0-2, le Real fait chuter l'Inter

Après une entame de campagne décevante, le Real Madrid devait absolument gagner à Milan pour poursuivre sa route.

La différence entre une saison réussie et un véritable flop ne tient parfois pas à grand chose. Nanti d'une équipe totalement remaniée et maudit par une infirmerie remplie à ras-bord, Zinedine Zidane a été obligé d'improviser et a concocté un onze avec Mariano Diaz en pointe ou encore Odegaard en meneur de jeu, alors que le Real devait absolument l'emporter face à l'ogre interiste pour ne pas finir en , dans l'antichambre de l'élite.

L'élite, c'est le statut derrière lequel Eden Hazard court depuis son retour de blessure. Et avec son ouverture du score en Lombardie, l'ailier belge n'en est plus très loin, lui qui convertissait ès la 5e minute de jeu un penalty obtenu par les visiteurs après un accrochage de Nicolo Barella sur Nacho Fernandez dans la surface milanaise. 1-0 pour des Merengue pourtant privés de Sergio Ramos ou encore de Karim Benzema, mais qui avaient la tâche facilitée par une formation de l' méconnaissable ce soir.

Une tâche encore plus facilitée par l'expulsion d'Arturo Vidal. Le milieu chilien, ancien joueur du Barça, avait multiplié les provocations sur les réseaux sociaux avant le match. Vidal, qui s'écroulait dans la surface madrilène après un contact avec Raphaël Varane, était sanctionné pour contestation avant de recevoir un nouveau jaune pour des protestations encore plus véhémentes et certainement quelques mots doux envers M. Taylor à la demi-heure de jeu.

Mené 1-0et évoluant à 10 contre 11, la tâche s'annonçait ardue pour l'Inter, qui subissait plusieurs opportunités adverses, pliant sans rompre. 1-0, c'était d'ailleurs le score au repos. Antonio Conte allait réorganiser sa formation en début de seconde période. Lautaro Martinez, méconnaissabe, cédant notamment sa place à Ivan Perisic.

Mais cette inspiration n'allait pas pour autant sauver les Lombards, qui allaient d'ailleurs encaisser un second but à l'heure de jeu par Rodrygo. Sur le pré depuis quelques secondes seulement, le jeune brésilien profitait d'uyn centre vers le second poteau signé Lucas Vazquez pour marquer en force du droit. l'Inter tentait de rétorquer avec, à 20 minutes de la fin, une tentative de Perisic qui passait tout près de la lucarne droite de Thibaut Courtois.

Mais le club lombard allait s'incliner de manière très prévisible. Accessoirement, le s'impose pour la première fois de son histoire à Giuseppe Meazza.