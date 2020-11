OM – Porto (0-2) : Avec treize défaites de suite, les Marseillais signent un record en C1

Défait pour la quatrième fois dans cette Ligue des Champions, l’OM bat le record d’Anderlecht avec treize revers de suite dans la compétition.

En 1993, l’ est devenu le premier et le seul club français à avoir soulever la coupe aux grandes oreilles. Un sacre qui a permis aux supporters de lancer le fameux slogan « A jamais les premiers ». Ce titre, personne ne pourra l’enlever au club marseillais et il fait partie du patrimoine du football français.

Malheureusement, l’OM va désormais être le premier à avoir concédé treize défaites de suite en Ligue des Champions. Une nouvelle fois battus par Porto, ce mercredi soir, les hommes d’André Villas-Boas ont fait renter le club sudiste dans un triste livre des records.

13 - Marseille a perdu chacun de ses 13 derniers matches de Ligue des Champions, la plus longue série de l'histoire de la compétition tous clubs confondus. AJamaisLesPremiers. pic.twitter.com/xSLiLNATye — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2020

La dans le viseur ?

Ayant rejoint de 2005 lors du match aller, Marseille a pris seul la première place de ce classement avec un treizième revers d’affilés dans la plus grande des compétitons européennes des clubs. Avec aucun point inscrit depuis le début de la campagne 2020-2021, l’Olympique de Marseille a déjà dit adieux à ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale.

L'article continue ci-dessous

Les coéquipiers de Florian Thauvin doivent désormais viser la troisième place qualificative pour la Ligue Europa. A moins que le club ne fasse l’impasse comme l’a laissé sous-entendre André Villas-Boas, en conférence de presse mardi.

Un nouveau zéro pointé après 2013 ?

Cette troisième place, elle est pour le moment détenue par l’Olympiacos. Mais pour ça, il faudra gagner dans une semaine au Vélodrome pour recoller aux Grecs, avec trois points. Et ainsi, éviter de terminer la phase de poule avec un zéro pointé.

Un scenario qui est déjà arrivé aux Marseillais lors de la campagne 2013. Florian Thauvin et Steve Mandanda étaient déjà là et n’avaient pas réussi à arracher un nul face au , finaliste en 2012, à et au Napoli de Gonzalo Higuain. Déjà une première à l’époque pour un club français… Comme quoi, l'OM aime être "à jamais les premiers".