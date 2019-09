EXCLU - Ocampos : "Je n'ai pas douté une seconde quand Monchi m'a appelé"

L'Argentin est l’une des grandes sensations du nouveau Séville de Monchi et Lopetegui et a analysé pour Goal ses premiers mois en Espagne.

Lucas Ocampos a quitté l' . Soldat de Rudi Garcia ces dernières saisons, l'Argentin s'était imposé sur l'aile gauche comme un titulaire indiscutable chez les Phocéens en dépit des critiques sur son style de jeu. Et ses débuts au confirment que Lucas Ocampos est un joueur précieux. En , l'ailier argentin a déjà commencé à se faire sa place et est régulièrement aligné dans le onze de départ de Julen Lopetegui.

Dans un entretien accordé à Goal, Lucas Ocampos s'est exprimé sur ses premiers mois en Espagne du côté du FC Séville : "Je vais bien, je suis presque 100% adapté et j'apprécie le club, la ville. Je suis très heureux ici. J'ai été en contact avec Monchi quasiment à la fin du mois de juin et tout a été très vite. Il ne me restait qu’un an de contrat à Marseille et c’était la meilleure décision à ce moment. Je suis plus qu'heureux ici".



"Pourquoi avoir choisi Séville ? Je pense qu'il y a un très bon projet. C'est un club avec une grande histoire dans les compétitions européennes. Quand je connaissais à peine l’intérêt de Séville, j’ai parlé à des amis et anciens coéquipiers qui ont joué ici et m’ont donné les meilleures recommandations du club. Je pense que c'est un club où, si je fais les choses bien, cela me donnera beaucoup d'expérience et un grand pas en avant dans ma carrière", a ajouté l'ancien ailier de l'OM.

"Il y a un très bon groupe, un groupe dans lequel beaucoup de jeunes arrivent mais il y a aussi des joueurs expérimentés qui portent très bien le groupe, qui sont les cadres. La pré-saison nous a beaucoup aidé à faire connaissance, à avoir de la confiance. Je pense que c'est un bon groupe qui est bien armé, qui veut bien faire les choses, nous voulons essayer de gagner quelque chose cette saison, mais surtout gagner les matches les uns après les autres", a poursuivi Lucas Ocampos.

L'Argentin a donné ses impressions sur son nouvel entraîneur et la : "Julen Lopetegui a des idées très claires, il sait comment il veut jouer son équipe à la fois en défense et en attaque. Je suis très heureux de la façon dont il me fait confiance et j'essaie lors de tous les matchs de ne pas le décevoir, ni me décevoir. L'Espagne ? C'est un football très technique. Les équipes, où que vous alliez, que ce soit la première ou la dernière, essaient de jouer au ballon, jouent très bien et je les aime vraiment beaucoup. Je m'adapte aux choses que je vois à chaque match, mais les impressions pour moi sont excellents".

Lucas Ocampos a assuré que Séville n'a pas, encore, pour objectif de viser une place en C1 : "L’équipe pense à gagner, match après match, et grandit de jour en jour. Les objectifs sont définis tout au long du championnat. Nous ne nous disons pas maintenant que nous devons être champions ou nous qualifier pour la , nous disons que nous devons nous améliorer en tant qu'équipe, nous devons nous améliorer en tant que groupe et, comme ça, nous obtiendrons d'excellentes choses".

Enfin, l'ailier aimerait remporter la avec Séville : "Évidemment, lorsque vous arrivez à Seville, vous savez qu'ils ont remporté trois victoires de suite et qu'ils en cinq Ligue Europa. La vérité est que ce n'est pas un poids, mais vous savez que vous êtes à Séville, que c'est une compétition où Séville est pleinement reconnue. De toute évidence, nous voulons vraiment bien faire les choses et si nous pouvons la gagner, c'est l'objectif de tous".

"J'ai été en finale avec l'OM et la vérité est qu'un peu oui j'aimerais oublier cet échec. Cette année-là à Marseille, nous avons vécu beaucoup de belles choses en Ligue Europa. En finale, nous avons trouvé un Atlético de Madrid très préparé et très fort et nous n’avons pas obtenu le résultat escompté. Vous avez toujours le sentiment que vous auriez pu gagner et maintenant je suis dans un club qui en a gagné beaucoup et c'est une motivation supplémentaire pour moi", a conclu l'Argentin.