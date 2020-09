[EXCLU GOAL] Barcelone prépare l'offensive finale pour Lautaro Martinez

Selon nos informations, le Barça prépare une offensive pour recruter Lautaro Martinez à l'Inter Milan.

C'est une information exclusive de Goal : le Barça met tout en œuvre pour recruter Lautaro Martinez. Le joueur intéresse le Barça pour plusieurs raisons : le staff est convaincu que son profil sera Barça compatible mais surtout, Koeman compatible.

Ces derniers jours, c'est le nom de Memphis Depay qui avait circulé avec insistance du côté du Barça. Mais le Néerlandais est plus âgé que Lautaro Martinez (26 ans contre 23 ans) et s'est gravement blessé au genou gauche en décembre dernier. Et cela n'est guère rassurant pour les dirigeants du Barça même si Depay est revenu rapidement sur les terrains et a été auteur d'une belle campagne de avec l'OL : le club a atteint les demi-finales après avoir éliminé la et .

Goal Espagne est en mesure d'affirmer que le Barça met tout en œuvre pour recruter Lautaro Martinez pour en faire le partenaire de Messi en attaque. Mais pour cela, le Barça devra d'abord se séparer de Luis Suarez. Koeman a déjà fait savoir qu'il ne comptait pas sur l'Uruguayen pour la saison 2020-2021. Luis Suarez, sous contrat avec le Barça jusqu'en 2021, est pourtant un ami proche de Messi et vient de réaliser une belle saison avec 21 buts en 36 matches. Si le Barça décidait de rompre le contrat du joueur, le club catalan devrait débourser 14 millions d'euros. Cela semble hautement improbable car cela priverait le Barça d'une manne financière pour recruter Lautaro Martinez.

Plus d'équipes

Cependant, Luis Suarez n'est pas contre l'idée de rester au Barça, y compris avec un statut de remplaçant. Son contrat qui expire en 2021 dispose d'une clause de reconduction automatique s'il joue 60% des matches. Et comme Koeman ne compte pas sur lui, cette prolongation ne devrait pas se produire.

Selon les sources consultées par Goal Espagne, Suárez est tout de même prêt à négocier un départ. Mais à condition que le Barça lui paye sa dernière année de contrat (14 millions d'euros nets, soit environ 28 bruts). Sinon, Luis Suarez partira libre à l'été 2021 et il se serait déjà mis d'accord avec la Juventus pour un contrat de trois ans, lui rapportant 10 millions d'euros par saison. Joueur extracommunautaire, Luis Suarez a même déjà entrepris les démarches pour obtenir la nationalité italienne.

L'article continue ci-dessous

Concernant Lautaro Martinez, le Barça est prêt à offrir 65 millions d'euros à l'Inter. Le Barça ne voudrait pas aller au-delà de ce montant en raison de la crise financière qui traverse le football à cause du coronavirus.

Cette saison, Lautaro a marqué le même nombre de buts que Suárez mais avec 13 matches de plus (il en a joué 49 au total, entre la , la Coupe d' , la Ligue des champions et la ). En plus de son jeune âge et de son potentiel, Lautaro Martinez aura l'avantage d'avoir un contrat moins coûteux que celui de Luis Suarez, ce qui n'est pas négligeable, dans le contexte actuel financier du Barça.