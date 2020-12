Everton demande le "rapport complet'' de la Premier League après le report du choc à Man City

Après que le match de lundi a été annulé dans un bref délai, les Toffees demandent plus d'explications à la Premier League.

a demandé la divulgation complète de toutes les informations soumises par à la après le report du match de lundi. La Premier League a confirmé quatre heures avant le coup d'envoi prévu à Goodison Park que le match ne se déroulerait pas en raison d'une épidémie de coronavirus dans le camp des Cityzens. Gabriel Jesus, Kyle Walker et deux autres membres du personnel avaient déjà été testés positifs pour Covid-19, mais l'affrontement de City Boxing Day avec United s'est tout de même déroulé.

Cependant, Manchester City a déposé une demande pour réorganiser le match avec Everton 48 heures plus tard à la suite d'une augmentation des résultats positifs du test Covid-19 reçu plus tôt ce lundi. Le conseil d'administration de la Premier League a accepté de reporter le match par précaution, affirmant que la santé des joueurs et du personnel était prioritaire.

Mais la Premier League a déclaré aux clubs avant le début de la saison que les demandes de report des matches seraient rejetées à moins qu'au moins 14 joueurs ne soient indisponibles. Everton, l'un des deux seuls clubs avec , rival du Merseyside, capable d'accueillir les supporters dans leur enceinte, cherche à obtenir plus d'explications sur les raisons pour lesquelles le match a été annulé.

Le club de la ville de Liverpool a publié un communiqué ce lundi : "Everton Football Club regrette le report du match de ce soir contre Manchester City - non seulement pour les 2 000 supporters qui y auraient assisté, mais pour les supporters du Merseyside et du monde entier. Nos joueurs étaient préparés pour le match, tout comme le personnel de l'équipe et tout le monde à Goodison. La journée est la date la plus importante de notre calendrier. Et c'était une grande journée".

"Alors qu'Everton aura toujours la sécurité publique au premier plan, nous demanderons la divulgation complète de toutes les informations que Manchester City a fournies à la Premier League afin que le club puisse comprendre clairement pourquoi cette décision a été prise", a conclu le club d'Everton qui avait une occasion en or d'être co-leader de la Premier League en compagnie de son ennemi juré, Liverpool, en cas de victoire.

Le match de lundi est le deuxième match de Premier League à être reporté en raison d'une épidémie de coronavirus, le match de Newcastle United contre ce mois-ci également reporté. L'équipe de Carlo Ancelotti a trois points de retard sur le leader de Liverpool après 15 matchs, tandis que Manchester City est encore trois points en dessous des Toffees mais en comptant un match de moins qu'Everton, et deux que Liverpool.