City - Ferran Torres prêt à jouer comme n°9

L'Espagnol, arrivé cet été de Valence, se voit bien continuer de dépanner comme avant-centre au sein de l'effectif des Skyblues.

Ferran Torres se dit prêt à compléter les options de Pep Guardiola, le manager de , au centre de l'attaque. Pep Guardiola a indiqué que le club ne prévoit pas de recruter de nouveaux joueurs pendant la période de transfert de janvier, malgré le manque de buts qui entrave la lutte pour le titre.

Torres, qui est arrivé de Valence cet été, pense qu'il est capable de remplir le rôle de numéro 9 et de soulager Sergio Agüero et Gabriel Jesus.

"Je suis à l'aise [en tant qu'attaquant] et je suis heureux de ce but aujourd'hui, a-t-il déclaré sur le site officiel du club après sa victoire 2-0 contre samedi. Je dois juste continuer à travailler pour continuer à marquer plus de buts !

"Le manager à la mi-temps voulait juste que nous continuions à faire notre travail, à trouver les espaces et à en tirer le meilleur parti.

"C'est important pour nous de marquer des buts et de bien jouer devant, mais il est tout aussi important de ne pas céder et d'avoir de bonnes performances offensives et c'est ce que nous faisons."

Bien que Newcastle ait rendu la tâche difficile à City samedi, Torres était satisfait de la façon dont l'équipe a réussi à relever le défi et à remporter une troisième victoire consécutive.

"Ils étaient très bien placés et ils ont essayé de défendre en profondeur et nous avons juste eu besoin de faire le travail et nous l'avons fait", a-t-il commenté.

"City est une grande équipe, donc nous devons toujours gagner et c'est quelque chose qui se passe en ce moment et nous devons juste maintenir l'élan désormais."

La période mouvementée de Noël opposera l'équipe de Guardiola à à Goodison Park lundi, puis à , septième, le 3 janvier à Stamford Bridge.

City occupe actuellement la cinquième place du classement, à cinq points des leaders du championnat et du champion en titre , et à trois points seulement des Toffees, deuxièmes, qui ont disputé un match supplémentaire.

Plutôt que d'exceller sur le plan offensif, comme les équipes de Guardiola sont réputées le faire, ils ont été redoutables derrière, encaissant 12 buts, soit le plus petit nombre du championnat.