Le tirage au sort des quarts de finale de la a livré son verdict. Les matches aller se disputeront le jeudi 11 avril ; les manches retour la semaine suivante le 18 avril.

A noter que le match entre Naples et Arsenal devrait être inversé en raison des règles de l'UEFA, selon lesquelles deux matches ne peuvent se jouer dans une même ville le même jour. Les deux équipes se sont régulièrement affrontées par le passé, notamment lors de la phase de poules de en 2013, chaque équipe avait alors gagné sur sa pelouse. Ce sera également un duel entre deux anciens entraîneurs du PSG : Carlo Ancelotti et Unai Emery.

2 - Arsenal won their only previous home game against Napoli in European competition (2-0 in the 2013-14 Champions League), with Mesut Özil directly involved in both goals for the Gunners (one goal and one assist). Catalyst. pic.twitter.com/QFscTvZGp6