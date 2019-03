Chelsea, Giroud met un triplé et devient meilleur buteur de l'Europa League

L'international tricolore a fait parler la poudre en signant un hat-trick, ce jeudi en Ligue Europa. Il devient le meilleur réalisateur de l'épreuve.

En huitièmes de finale de la , les Blues de n'ont fait ce samedi qu'une bouchée de à l'extérieur (5-0). Et le héros de cette large et impressionnante victoire a été un Français, en la personne d'Olivier Giroud. Très inspiré, il a inscrit les trois premiers buts de sa formation. Et c'était un hat-trick parfait en plus, puisqu'il a mis un but du droit, un autre du gauche et un troisième de la tête.

Après la rencontre, Giroud a été interrogé sur sa belle performance individuelle, mais il a préféré mettre l'accent sur le collectif. "Nous avons rendu les choses faciles, mais cela n'a pas été facile dès le début. Notre entraîneur a dit qu'il fallait tuer le match et c'est ce que nous avons fait. Pour eux, c’était très difficile de revenir et nous avons été très efficaces au départ et nous avons bien fini", a-t-il confié sur BT Sport.

Souvent remplaçant en championnat, l'ancien montpélliérain a donc profité de cette titularisation en C3 pour montrer qu'il pouvait encore être d'une grande utilité à son équipe. Quelques heures après avoir appris sa convocation en Equipe de France, il a fait apprécier son sens de but en terre ukrainienne. En à peine une heure, il a donc trouvé le chemin des filets adverses à trois reprises. Cela ne lui était plus arrivé depuis le 8 mai 2016 et un match entre et .

En Coupe d'Europe, Giroud s'était déjà offert un triplé également. En décembre 2015, il avait scoré à trois reprises face à l' en Ligue des Champions. Parmi les joueurs non-anglais, il n'est que le deuxième footballeur à signer un triplé avec deux équipes de PL différentes sur la scène continentale après l'Ecossais John Wark.

8 - Olivier Giroud has scored eight goals in his last seven Europa League appearances; no player has scored more in the competition this season. Continental. pic.twitter.com/krJNOuF4f2 — OptaJoe (@OptaJoe) 14 mars 2019

Il prend la tête du classement des buteurs

Barré par Alvaro Morata puis par Gonzalo Higuain au poste d'avant-centre du côté de Stamford Bridge, Giroud n'a connu que 15 titularisations cette saison, toutes compétitions confondues. Au vu de son temps de jeu, son total de gestes décisifs reste séduisant (10 buts et 2 passes décisives).

Par ailleurs, notons aussi que le champion du monde a mis huit buts lors de ses sept derniers matches en C3. Aucun autre joueur n'a été aussi prolifique sur la même période. Il peut viser le titre du meilleur réalisateur dans cette épreuve puisqu'il vient de dépasser l'Israélien Dabbur du RB (8 buts). À noter que le dernier Français à avoir réussi cet accomplissement est Stéphane Guivarc'h (Auxerre) lors de la saison 1997/1998.

Giroud et Chelsea connaitront leur adversaire en quarts de finale dès vendredi à l'occasion du tirage au sort.