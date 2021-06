Euro - Karim Benzema : "On va revenir encore plus forts"

Sur les réseaux sociaux, Karim Benzema a adressé un message aux supporters de l’équipe de France après l’élimination à l’Euro. Rendez-vous en 2022 ?

Irréprochable. Du début à la fin de cet Euro, achevé dès les huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b), Karim Benzema aura prouvé au monde entier qu’il est bien le meilleur attaquant français en activité. Quatre buts au total, dont deux inscrits contre les Helvètes, et surtout un rôle de leader.

Leader dans le vestiaire, et sur le terrain

Que ce soit Marcus Thuram, Jules Koundé ou n’importe quel autre jeune joueur de cette équipe de France, tous ont témoigné de la disponibilité et de l’oreille attentive de KB9. Leader dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Avant le penalty manqué par les Suisses, il aura été le seul à s’approcher d’Hugo Lloris pour lui parler. Avec la suite que l’on connaît.

Pendant la séance de tirs au but, on l’a également vu haranguer ses partenaires, alors que les tireurs ne respiraient pas la confiance au milieu de terrain. Bref, du grand Benzema, sans parler de son contrôle de balle légendaire sur l’égalisation, lequel n’aura malheureusement pas la place qu’il mérite dans la grande histoire du ballon rond.

"On continue à se battre pour préparer l’avenir"

Car l’histoire ne retient que les gagnants et, trois ans après une Coupe du monde remportée sans lui, le Madrilène avait à coeur de faire vibrer les Français. Il l’a tout de même fait, mais sans la récompense. "Triste et déçu à l’issue du match, j’aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore plus longtemps", a justement déclaré KB9 sur les réseaux sociaux après la rencontre.

Mais le meilleur buteur français dans cet Euro aura sans doute l’occasion de se rattraper en 2022. Dans tous les cas, le rendez-vous est pris. "Merci pour votre soutien, merci pour la force que vous m’avez donnée. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus forts", a conclu Benzema, qui a définitivement réussi son retour chez les Bleus.