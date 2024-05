Euro 2024, Lewandowski se méfie de l'Equipe de France

Robert Lewandowski se méfie de l’Equipe de France, adversaire de la Pologne à l’Euro 2024.

L’Euro 2024 va démarrer dans un peu plus d’un mois. Du 14 juin au 14 juillet prochain, 24 nations européennes vont essayer de détrôner l’Italie, championne d’Europe en titre. L’une des affiches de la compétition opposera la Pologne à l’Equipe de France, grand favori au sacre final. Capitaine des Biale Orly, Robert Lewandowski s’est exprimé sur ce choc dimanche avec un peu plus de méfiance envers les Bleus.

Robert Lewandowski a peur de la France

Robert Lewandowski a déjà connu une mauvaise expérience avec une équipe française cette saison. Attaquant vedette du Barça, le Polonais a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par le PSG de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Dans un peu plus d’un mois, l’ancien joueur du Bayern Munich va recroiser le chemin de ces derniers lors du match entre la Pologne et la France à l’Euro 2024. Interrogé sur cette rencontre, Robert Lewandowski espère que les Bleus seront déjà qualifiés avant, ce qui rendra le match moins compliqué pour ses compatriotes et lui.

« Le 25 juin, je sais que nous affrontons la France et que ça se passera à Dortmund. Ce sera le dernier match de poules donc j’espère que la France aura déjà gagné ses deux matchs pour que ce soit peut-être un peu plus facile à jouer ! Nous savons que la France est le favori pour remporter l’Euro. C’est un gros challenge, mais nous sommes prêts et on se battra jusqu’à la dernière minute pour marquer des points (…) », déclare l’ex-attaquant du Borussia Dortmund dans les colonnes du journal, Le Parisien.

Lewandowski reconnait le statut de favori des Bleus

Robert Lewandowski a bien raison de craindre l’Equipe de France. Les Bleus disposent notamment de l’un des meilleurs effectifs d’Europe. D’ailleurs, les récents forfaits ne devraient pas empêcher les Tricolores d’avoir une équipe très compétitive à l’Euro 2024. Et ça, le Polonais en a bien conscience.

« La France ? Cette équipe est incroyable. Il y a des footballeurs tellement talentueux. Bien sûr en attaque, je peux citer Kylian, « Ous » (Dembélé), Griezmann. Sur le banc vous avez des joueurs incroyables qui sont prêts à se battre. Vous pourriez jouer l’Euro avec deux ou trois équipes différentes et probablement que les deux équipes iraient en demi-finale de la compétition ! C’est un privilège », explique Lewandowski.