Euro 2024, la prédiction d’une légende allemande pour la France

Ancien footballeur de la Nationalmannschaft, ce défenseur prédit la performance des Bleus lors de l’Euro 2024.

Dans trois mois démarre le championnat d’Europe pour le compte de l’édition 2024. Ancien international allemand et désormais président du comité d'organisation de l'Euro 2024, Philipp Lahm estime que l’Equipe de France est favorite pour la compétition qui aura lieu de 14 juin au 14 juillet prochain.

La France est favorite, selon Lahm

Ancien international arrière droit allemand (113 capes, 5 buts), Philipp Lahm est le président d’organisation pour le prochain championnat d’Europe, qui aura lieu en Allemagne. Dans une interview accordée à l’AFP, l’ancien du Bayern Munich estime que les Bleus sont parmi les favoris pour la compétition. Le groupe de Didier Deschamps est riche, selon l’Allemand.

« Le favori ? La France, tout simplement parce qu’ils ont, je dirai, 40 joueurs, ils ont vraiment beaucoup de joueurs très talentueux. Ils ont un groupe très équilibré et peuvent facilement procéder à des changements, amener des joueurs du banc qui auraient normalement la légitimité de jouer dès le début. Mais ce qui est décisif, c’est de se présenter en équipe sur le terrain », a déclaré Philipp Lahm.

L’ancien capitaine de la Mannschaft prédit que les « grandes nations européennes de football » vont être les mieux placées pour remporter la compétition. Mais il « souhaite aussi qu'il y ait une équipe surprise, que de petites nations aillent assez loin dans le tournoi, encouragées par leurs supporters », comme avait pu le faire l'Islande à l'Euro 2016 par exemple. « Le titre, j'en suis presque sûr, ce sera une nation de football qui le remportera, un favori qui a toujours gagné ces dernières années », a-t-il souligné.

Lahm savoure la victoire de l’Allemagne contre les Bleus

Samedi dernier, l’Equipe de France a courbé l’échine contre l’Allemagne (0-2) dans le cadre du match amical. Pour l’homme de 40 ans, l’Allemagne est aussi sur la bonne voie après avoir réussi face aux Bleus au Groupama Stadium.

« Julian Nagelsmann a trouvé une formation claire, il a ses défenseurs centraux, ses latéraux. Il a construit un milieu de terrain établi, et aussi de jeunes joueurs très dynamiques. (…) Evidemment, ça donne de la confiance », a glissé Philipp Lahm, précisant toutefois que ces progrès seraient à confirmer sur la durée.

« Il est important aussi pour l'Allemagne et pour l'euphorie dans notre pays, que la Mannschaft joue un bon football, avec passion. Samedi, c'était un premier pas, mais on va pouvoir le juger plus tard sur la durée », a-t-il prévenu.