Euro 2024 : L’UEFA dévoile le ballon officiel de la compétition

A huit mois du démarrage de l’Euro 2024, l’UEFA vient de rendre public le Ballon de la compétition qu’organisera l’Allemagne.

Ce mercredi 15 novembre 2023, l’UEFA et l’équipementier Adidas viennent de dévoiler, à Berlin, le nouveau ballon qui sera utilisé lors du prochain Championnat d'Europe de football qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.

« Fussballliebe » le ballon de l’Euro 2024

A travers un communiqué ce mercredi 15 novembre 2023, l'Union des associations européennes de football (UEFA), en collaboration avec Adidas, vient de dévoiler le nom du Ballon qui sera joué lors de l’Euro en Allemagne.

« Pour la première fois, le championnat d’Europe de football de l’UEFA utilise un ballon officiel équipé de la technologie Connected Ball d’Adidas, qui envoie des données précises et en temps réel sur le ballon aux arbitres surveillant le match par vidéo. En exploitant les données relatives à la position des joueurs avec IA, cette innovation vient compléter la technologie semi-automatisée de détection de hors-jeu et l’UEFA représente une aide précieuse pour prendre des décisions plus rapides au cours des matchs. Développée en étroite collaboration avec Kinexon, la technologie Connected Ball d’Adidas aide également les arbitres assistants vidéo à identifier chaque contact avec le ballon, ce qui réduit le temps passé à résoudre la question des fautes de main et les penaltys », a expliqué l’instance dirigeante du sport européen dans sa note officielle.

Surnommé « Fussballliebe » (amour du football en allemand), ledit ballon sera doté de la technologie « Connected Ball » d’Adidas, destinée à permettre aux arbitres de prendre des décisions plus justes en un temps record et s’ajoute à la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu utilisée lors du Mondial 2022. Il permettra également à la VAR de prendre ses décisions.

Pour rappel, l’Euro 2024 aura lieu du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet 2024 en Allemagne.