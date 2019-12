Euro 2020, Deschamps évoque le groupe de la mort

Didier Deschamps revient sur RMC ur le tirage de l'Euro 2020 et l'absence de la fameuse "chatte à DD".

La est tombée sur un groupe ardu lors du tirage au sort de l' , le 30 novembre dernier à Bucarest. Aucune trace de la "chatte à DD" ce jour-là...

Didier Deschamps a été sondé sur cette malchance par RMC ce vendredi : "J’ai perdu mon animal fétiche pendant un jour mais elle m’a rejoint le lendemain pour reprendre l’avion. Il y a des problèmes avec les transports en ce moment et elle a dû confondre. Elle pensait que c’était Budapest alors que le tirage avait lieu à Bucarest."

Le sélectinneur des Bleus se doutait bien que la France n'allait pas tomber dans une poule facile :

"De par les nouveaux critères, je savais très bien qu’en ne terminant pas tête de série il y aurait de fortes probabilités de tomber sur un groupe difficile. , et un point d’interrogation. Dans l’absolu cela pourrait être la Hongrie qui jouerait chez elle à Budapest. Mais mes homologues allemand et portugais ne sont pas plus ravis que moi. On sait à quoi s’attendre. Il faudra être performant tout de suite même si l’Allemagne aura l’avantage de jouer ses trois matchs à Munich à domicile."