Espagne - Luis Enrique savoure après la large victoire face à l'Allemagne (6-0)

Le sélectionneur espagnol est apparu très satisfait face aux médias, après la large victoire de son équipe face à l'Allemagne, en Ligue des Nations.

Certaines victoires font plus plaisir que d'autres. Et celle de l'Espagne face à l'Allemagne (6-0), mardi soir, en Ligue des Nations, est assurément de celles-ci. Déchaînée, la Roja s'est assurée la première place de son groupe en humiliant son adversaire du soir. En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique était donc plus que satisfait.

"J'espère que cette victoire sera un nouvel élan"

"Je me réjouis de ce résultat pour les joueurs, ça vient récompenser tout le travail fourni. J'étais optimiste avec ce que je voyais, et encore, il y a des joueurs sur le côté qui peuvent venir nous apporter des choses. Notre objectif était d'arriver au Final 4, on l'a atteint", a d'abord confié le sélectionneur espagnol.

"Et j'espère que l'on pourra profiter de ce dernier carré quand on le jouera. J'espère que cette victoire sera un nouvel élan, même si j'ai toujours dit que ce que j'ai vu ces derniers mois m'a beaucoup plu. Ça vient renforcer cette opinion. On avait préparé ce match comme un quart de finale, pour que ça ressemble au plus à un match d'Euro (...) L' reste une des meilleures sélections d'Europe et du monde", a ensuite ajouté l'ancien technicien du , plus enthousiaste que son homologue allemand.