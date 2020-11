Ligue des Nations - L’Espagne étrille l’Allemagne et accède au Final Four

L’Espagne de Luis Enrique a donné une leçon de football à l’Allemagne, ce mardi à Séville. Déchainés, les Ibériques l’ont emporté 6 à 0.

Le choc tant attendu de la Ligue des Nations entre l’ et l’ n’a pas eu lieu. L’opposition entre ces deux grandes nations de football a viré ce mardi en une véritable correction. La Roja a fait voler en éclats la Mannschaft, avec six buts inscrits sans aucun encaissé. Et ce joli succès lui ouvre les portes du dernier carré de la compétition.

Les Espagnols ont assurément livré l’une de leurs meilleures copies depuis des lustres. Tout y était ; à savoir un jeu léché, la maitrise des débats, les occasions à la pelle et l’efficacité à la finition. Face à ce rouleau compresseur, l’Allemagne n’a tout simplement pas vu le jour.

Le triplé de Ferran Torres

Pis, les quadruples champions du monde se sont écroulés dès le premier acte. Et dans des proportions qu’ils n’ont plus connues depuis 1958. Dépassés dans tous les domaines, Ils ont cédé trois fois derrière en l’espace de 25 minutes (17e, 33e et 38e). Alvaro Morata a été le premier à les mettre à mal en reprenant avec succès un service de Fabian Ruiz. Puis c’est Ferran Torres qui a fait trembler les filets, d’une frappe croisée en conclusion d’une superbe séquence de passes. Et enfin Rodri, le joueur de City, y est allé de son but en exploitant un autre assist de Ruiz.

Le festival de la Roja s’est poursuivi en seconde période. Les coups de boutoir sur les buts gardés par Manuel Neuer sont restés de mise jusqu'au coup de sifflet final. A la 55e, Ferran Torres a porté le score à 3-0 d’une frappe en pleine force. Un quart d'heure plus tard, il en a ajouté un troisième grâce à une frappe enroulée du droit en pleine course. Le joueur de City aurait même pu s’offrir un quadruplé s’il avait cadré sa tentative à la 62e. Enfin, l'honneur de clôturer la marque est revenuy au latéral Gaya, suite à une percée côté droit (90e).

6-0, ce fut l’addition finale pour les Allemands. Une véritable humiliation. Si leur naufrage mérite d’être souligné, il faut surtout rendre mérite à la Roja pour cette rencontre que l’on peut parfaitement qualifier de parfaite. Le seul bémol de la soirée c'est la blessure du capitaine Sergio Ramos.