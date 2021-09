Erling Haaland, des chifrres à faire pâlir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Erling Haaland fait fort. Cr7 et Messi font pâle figure en comparaison.

Cela fait deux ans et 11 jours qu'Erling Haaland a fait ses débuts en Ligue des champions, et il ne lui a fallu que 45 minutes pour inscrire un triplé contre Genk.

Haaland effraie par ses chiffres

Depuis lors, l'attaquant norvégien n'a cessé d'afficher des performances extraordinaires en Ligue des champions.

Mardi soir,le Borussia Dortmund a défié le Sporting CP, mais Haaland n'a pas marqué. Pour l'heure, l'ancien joueur de Molde et de Salzbourg a joué 17 matches de c1.

Au cours de ces 17 matches, il a marqué 21 buts, dont 8 en 6 matches avec le Red Bull Salzburg et 13 en 11 avec Dortmund.

Il s'agit d'une performance assez stupéfiante quand on le compare à certains des grands de la Ligue des champions.

Cristiano Ronaldo n'a pas marqué un seul but lors de ses 17 premiers matches de Ligue des champions, tandis que Lionel Messi n'en a marqué que six.

Karim Benzema et Ruud van Nistelrooy, quant à eux, ont inscrit 12 buts chacun et sont les plus proches du rendement du phénomène Haaland.