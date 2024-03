Equipe de France : Raymond Domenech détruit Dayot Upamecano

Ancien sélectionneur de l’Equipe de France, Raymond Domenech a envoyé un tacle à Dayot Upamecano, vendredi.

La France affronte samedi soir l’Allemagne pour son premier match lors de cette trêve internationale. Avant ce choc qui compte pour les préparatifs de l’Euro 2024, Raymond Domenech s’est exprimé sur le groupe des Bleus. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France n’apprécie pas particulièrement Dayot Upamecano.

Raymond Domenech ne fait pas confiance à la défense des Bleus

C’est la dernière ligne droite avant l’Euro 2024 qui aura lieu l’été prochain en Allemagne (14 juin au 14 juillet). Les chocs contre le pays organisateur samedi et contre le Chili mardi devraient permettre à Didier Deschamps d’avoir une idée de la liste définitive des joueurs qui seront convoqués pour le tournoi continental. Ces derniers devraient alors confirmer le statut de favori de l’Equipe de France à l’Euro 2024. Un statut que les Bleus pourraient évidemment confirmer selon Raymond Domenech même s’il a une certaine appréhension pour la défense.

« La France est l'une des grandes favorites pour l'Euro. Nous avons Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, et Kingsley Coman pourrait bientôt revenir. La France compte de nombreux joueurs de haut niveau. Mais la défense pourrait poser problème. On ne sait pas clairement sur qui on va compter là-bas », déclare l’ancien entraineur de Nantes dans un entretien accordé au média allemand TZ.

Domenech fracasse Dayot Upamecano

Si Raymond Domenech n’a pas assez confiance en la défense des Bleus, c’est en partie à cause de Dayot Upamecano. Titulaire dans l’axe depuis le Mondial 2022, l’international français connait quelques difficultés en club depuis quelques semaines. Ce qui amène Domenech à comparer le défenseur du Bayern Munich à la sélection allemande, souvent décevante ces dernières années.

« Upamecano est comme l'équipe nationale allemande actuelle. On ne sait jamais quelle performance attendre de lui : parfois il est bon, parfois moins bon, et parfois mauvais. Il a la "maladie" des Allemands. Il a eu par moments une bonne phase. Mais il ne joue pas de manière constamment bonne », peste le technicien français.