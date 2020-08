Équipe de France : Eduardo Camavinga repousse toutes les limites

Profitant de l'absence de Paul Pogba, testé positif au Covid-19, Eduardo Camavinga va découvrir l'équipe de France à 17 ans et 9 mois. Phénoménal.

Tout va très vite pour Eduardo Camavinga. Appelé pour la première fois à 17 ans, 9 mois et 17 jours, le milieu de terrain du va découvrir l'équipe de A la semaine prochaine. Une nouvelle étape dans la carrière de ce jeune homme à l'ascension vertigineuse.

Deschamps : "Il serait venu tôt ou tard"

Le gamin au sourire communicatif ne devait pas être de l'aventure au départ. Mais l'absence de Paul Pogba, testé positif au Covid-19 et donc forfait pour les matches de la Ligue des Nations contre la (5/09) et la (8/09), a rebattu les cartes dans la matinée. Un énième coup de pouce du destin pour celui qui ne compte qu'une sélection en équipe de France Espoirs. C'était en novembre 2019, quelques jours après avoir été naturalisé français, lui et plusieurs membres de sa famille.

Invité à commenter la sélection de Camavinga, le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas manqué de souligner son talent si précoce. "Ça arrive peut-être tôt, a-t-il reconnu. Mais tôt ou tard il serait venu. Il sera avec nous, et ce qu'il est capable de faire en terme de personnalité, quand il est sur le terrain, ça se ressent. L'équipe de Rennes, quand il est là ou non, c'e n'est pas la même chose. Il est capable de faire des choses à son jeune âge... Il faudra être vigilant mais il a le potentiel pour faire partie intégrante de cette équipe à l’avenir. C'est un plaisir de pouvoir l'avoir avec nous sur ce rassemblement."

Il peut devenir le plus jeune joueur d'après-guerre à débuter en Bleus

S'il venait à honorer une sélection contre la Suède ou la Croatie, Eduardo Camavinga deviendrait le plus jeune joueur de l'après-guerre à porter le maillot de l'équipe de France. Il ferait mieux que Maryan Wisnieski en 1955 alors âgé de 18 ans, deux mois et deux jours, ou encore Kylian Mbappé qui avait 18 ans, trois mois et cinq jours lorsqu'il a démarré sous le maillot tricolore. Tout simplement sensationnel, si cela se produisait.

Julien Verbrugghe restera quoi qu'il arrive le plus jeune joueur de l’histoire en Bleus avec une sélection le 1er novembre 1906 à l’âge de 16 ans, 10 mois et 6 jours.